The Witcher: Henry Cavill torce por um romance de Geralt

Fãs de The Witcher debatem constantemente se Geralt deve ficar com Yennefer ou Triss. Henry Cavill tem uma opinião formada sobre o assunto.

O triângulo amoroso está presente principalmente nos games da franquia, que mostra Geralt perdendo a memória e esquecendo sobre Yennefer, resultando em um caso com Triss nos dois primeiros games e no terceiro, caso o jogador escolha. Dito isso, Henry Cavill disse ao Digital Spy acreditar que há um verdadeiro amor para o bruxo.

“Para mim, quando joguei os jogos e especialmente quando li os livros, sinto que o verdadeiro amor de Geralt sempre foi Yennefer”, disse o astro de The Witcher.

“Claro, a melhor coisa sobre o jogo é que você pode fazer o que quiser e essa é a grande coisa sobre os jogos. Mas para mim, mesmo nos jogos, sempre fui Team Yennefer”, continuou Cavill.

The Witcher terá segunda temporada na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.