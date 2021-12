The Witcher: Morte que mais chocou Henry Cavill esconde segredo

Alerta de spoilers

A segunda temporada de The Witcher na Netflix traz mais mortes na história. A que mais chocou Henry Cavill foi a de Roach, ou Plotka, o cavalo de Geralt de Rívia. Muitos não sabem, mas o momento trouxe até uma referência dos livros da franquia.

No meio do segundo ano, Geralt e Ciri são atacados por um monstro na floresta. Antes do bruxo matar a ameaça, Roach é atingido.

Para o Digital Spy, Henry Cavill explicou como foi a morte mais sentida para ele. Para os fãs pode até ser uma surpresa, uma vez que há mortes como a de Eskel, em decisão difícil do próprio Geralt.

“Foi um soco no estômago, mas não de forma intencional. Não é como se o cavalo pensasse, ‘Vou fazer uma grande atuação’. Ele estava deitado. Cavalos são pesados, então a respiração parece o aviso da morte. Foi um momento poderoso para todos nós”, confessou o astro da Netflix.

A referência está no que Geralt diz para Plotka na hora da morte, “Não tenha medo de quem está esperando por você”. A frase tem como inspiração uma passagem de Blood of Elves, em que o protagonista descobre que morreu e tem uma experiência poética com uma figura que representa a Morte.

A segunda temporada de The Witcher está na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.