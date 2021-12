The Witcher: Netflix mostra transformação de ator de Game of Thrones em personagem

Um dos episódios mais queridos de The Witcher é o primeiro da segunda temporada, em que vemos Geralt e Ciri encontrando Nivellen, velho amigo do bruxo. A Netflix divulgou um vídeo revelando a transformação do ator Kristofer Hivju, de Game of Thrones, no personagem.

Conhecido por interpretar Tormund na série da HBO, Hivju precisou usar próteses para viver o personagem de The Witcher. O vídeo mostra como isso foi feito.

O ator também mostra como o rosto dele foi a única coisa feita em computação gráfica em relação a Nivellen. Para isso, capturaram as expressões dele, resultando no carismático personagem que conhecemos em The Witcher.

“Nivellen, interpretado por Kristofer Hivju, é uma das criaturas mais emblemáticas dos livros de Andrzej Sapkowski. Ele capturou a imaginação dos leitores no conto “Um Grão de Veracidade”. Hivju mostra os bastidores de sua transformação nesse personagem, que é parte javali, parte urso e parte homem”, diz a descrição do vídeo.

Veja o vídeo abaixo.

The Witcher está com a segunda temporada na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.