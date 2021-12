The Witcher: O destino feliz que a Netflix pode usar para Geralt e Yennefer

A segunda temporada de The Witcher na Netflix deve continuar tocando na relação do Geralt de Rívia, vivido por Henry Cavill, e de Yennefer, interpretada por Anya Chalotra. O que muitos não sabem é que a plataforma poderia dar um destino completamente feliz aos personagens.

O amor entre Geralt e Yennefer nasce na primeira temporada. Após achar que perdeu a poderosa feiticeira para sempre, o bruxo assume o destino dele e vai atrás de Ciri.

O que se sabe é que a segunda temporada pode colocar pimenta nessa relação. Geralt, sem saber que Yennefer está viva, deve se envolver com Triss.

Mas, nos livros, principal fonte de inspiração da Netflix, The Witcher já chegou a realizar um casamento entre o bruxo de Henry Cavill e a feiticeira de Anya Chalotra.

Por um breve momento, no livro Time of Contempt, os dois moram juntos e se casam na Ilha de Avalon. A felicidade dura até que Yennefer é capturada como forma de armadilha para que a Caçada Selvagem tente pegar Ciri.

Acontece que nas prévias da segunda temporada de The Witcher, Yennefer é mostrada treinando Ciri, o que indica que Geralt está por perto. The Witcher poderia adaptar o destino feliz do casamento na atual trama, levando em conta que a Princesa Cirila é o objetivo do exército de Nilfgaardian.

The Witcher chega na Netflix com a segunda temporada

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.