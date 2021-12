The Witcher: O que realmente acontece com mãe de Ciri

Alerta de spoilers

A segunda temporada de The Witcher termina com uma enorme reviravolta. A série da Netflix estrelada por Henry Cavill mostra que Duny, o pai de Ciri, é na verdade Emhyr, o chefe do império de Nilfgaard.

Até então, The Witcher tinha colocado que Duny e a Princesa Pavetta estavam mortos. O casal teria sumido ainda quando a protagonista do seriado era uma bebê.

Com a volta de Emhyr como o temido chefe de Nilfgaard, a pergunta passa para Pavetta, a mãe de Ciri. A personagem também pode estar viva em The Witcher? O que aconteceu com ela?

Seguindo o material original de Andrzej Sapkowski, Pavetta deve continuar morta. Ao menos, o destino dos livros é o mesmo contado em The Witcher.

Se a Netflix optar por manter Pavetta viva, então seria uma mudança e tanto do material original de The Witcher. O indicativo sobre não existir alteração é a própria visão de Ciri quando ela está possuída.

Enquanto todos viram poeira no fim da visão, apenas o pai dela se mantém intacto. Esse foi o primeiro sinal sobre a sobrevivência de Duny.

Com isso, The Witcher pode seguir o caminho de que Pavetta morre no naufrágio no Abismo de Sedna. Com a morte dela, Duny se torna Emhyr, optando por uma jornada sombria por ter perdido o amor da vida dele.

Essa trama pode ser confirmada na terceira temporada de The Witcher na Netflix.

Mais sobre The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.