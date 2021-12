The Witcher: Qual a melhor ordem para ler, assistir e jogar? Confira

A franquia The Witcher já era bastante popular por conta dos games da CD Projekt Red e ficou ainda mais em destaque em razão da série da Netflix, estrelada por Henry Cavill. Com tantos livros e jogos para ler, muitos podem ficar em dúvida acerca de onde começar. Veremos isso agora.

Cronologicamente, as primeiras obras da franquia em cronologia são The Witcher: A Origem (ainda não lançada, mas o trailer foi exibido após o fim da segunda temporada de The Witcher) seguido de The Witcher: Lenda do Lobo, que conta a história de Vesemir, mentor de Geralt. As duas são produções da Netflix.

Depois disso, chegamos ao primeiro livro na cronologia: O Último Desejo, apesar de ter sido o segundo a ser publicado. Ele começa a história de Geralt de Rívia e, na realidade, é uma coletânea de contos. A primeira temporada de The Wticher, da Netflix, adapta os contos desse livro.

Caso queira, o leitor pode optar por ler Tempo de Tempestade logo após O Último Desejo, ou paralelamente, visto que também é uma coletânea de contos (publicada recentemente) que se passa durante os eventos retratados no primeiro livro da cronologia.

Em seguida, as coisas ficam mais lineares e podemos ir para A Espada do Destino, seguido de O Sangue dos Elfos, Tempo do Desprezo e Batismo de Fogo.

Aqui, o game da CD Projekt Red Thronebreaker: The Witcher Tales adapta a guerra entre Nilfgaard e a rainha Meve. O game se passa durante os eventos de Tempo do Desprezo e Batismo de Fogo.

Por fim, a história dos livros é encerrada em A Torre da Andorinha e, por último, A Senhora do Lago.

História dos games começa aqui

Depois disso, entramos na trilogia de games da CD Projekt Red: The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt.

Os games, teoricamente, não são canônicos dentro do universo dos livros, mas eles dão continuidade à história de Geralt e se passam após A Senhora do Lago. Inclusive, há muitas referências aos eventos dos livros e a cutscene de abertura do primeiro jogo adapta a luta de Geralt contra striga de O Último Desejo, que também foi mostrada na série da Netflix.

Por sinal, o seriado com Henry Cavill adapta os livros e não deve abordar os eventos dos games. Ao menos não diretamente.

The Witcher pode ser assistido na Netflix. Os livros todos foram publicados no Brasil. Já os games podem ser encontrados em diversas plataformas – o primeiro para PC, o segundo para PC e Xbox 360/ One/ Xbox Series S/X. Já The Witcher 3 pode ser jogado no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC.