The Witcher: Quando 3ª temporada chega e o que esperar

A 2ª temporada de The Witcher já está disponível na Netflix, e fãs que já maratonaram os episódios querem saber: quando o 3º ano chega à plataforma? De maneira geral, a continuação da história de Geralt, Ciri e Yennefer foi bastante elogiada pela crítica especializada. Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a 3ª temporada de The Witcher: trama, elenco e previsão de estreia.

Os novos episódios de The Witcher focam principalmente no treinamento de Ciri em Kaer Morhen – a Fortaleza dos Witchers. O 2º ano também revela detalhes importantes sobre a origem dos poderes da personagem.

Continua depois da publicidade

Um dos aspectos mais elogiados da 2ª temporada de The Witcher foi a introdução de diversos personagens aguardados pelos fãs, como os mentores de Geralt e outras figuras dos games.

“A fantasia multi-tentacular da Netflix é ancorada pela atuação sólida de Henry Cavill, enquanto aposta em seus elementos de terror para um efeito cada vez mais impressionante”, afirma a resenha da Empire Magazine.

The Witcher terá 3ª temporada na Netflix?

Fãs de The Witcher podem comemorar: a 3ª temporada da série já foi confirmada pela Netflix.

A renovação da série não é exatamente uma surpresa, já que a saga de Geralt é a produção de fantasia mais popular da plataforma.

A Netflix confirmou a renovação de The Witcher para a 3ª temporada em setembro, durante o evento global Tudum.

Quem volta no elenco de The Witcher 3?

Todo o elenco principal de The Witcher deve voltar na 3ª temporada, ou seja, fãs podem esperar pelo retorno de Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) e Joey Batey (Jaskier).

Informações prévias indicam que personagens importantes como Fringilla (Mimi Ndiweni), Francesca (Media Simson), Vilgefortz (Mahesh Jadu), Tissaia (MyAnna Buring) e Anna Shaffer (Triss) também retornam.

Uma das maiores novidades da 3ª temporada de The Witcher será o retorno de Bart Edwards como Emhyr, o líder de Nilfgaard, que se estabelece como principal antagonista da série no final do 2º ano.

A trama da 3ª temporada de The Witcher

Em uma entrevista ao site Tech Radar, a showrunner Lauren Hissrich explicou que a 3ª temporada de The Witcher será baseada em “Tempo do Desprezo”, o segundo romance da saga de Andrzej Sapkowski.

No livro, Geralt, Ciri e Yennefer viajam à Aretuza para continuar o treinamento mágico da Princesa. Porém, um golpe de estado acontece na academia e o trio acaba separado novamente.

A 2ª temporada de The Witcher começou a plantar as sementes desse golpe – com as fraturas no relacionamento de Vilgefortz e Tissaia causadas pelos desentendimentos sobre Ciri.

Outros personagens importantes de O Tempo do Desprezo, como Dijkstra de Redania e sua espiã Philippa Eihart também aparecem em Aretuza na 2ª temporada.

Os novos episódios também introduzem a Caçada Selvagem através de um grupo de Elfos Aen Elle, presos entre mundos e desesperados por liberdade – foco que deve ser crucial na 3ª temporada.

The Witcher 3 – Data de estreia na Netflix

The Witcher 3 ainda não tem data de lançamento confirmada na Netflix. A temporada já foi encomendada pela plataforma, mas ainda deve demorar a estrear.

De acordo com o papo de Lauren Hissrich com o TechRadar, o roteiro da 3ª temporada ficou pronto no início de dezembro.

Mas a showrunner não revelou quando começam as filmagens dos novos episódios. Caso siga o cronograma adotado entre a primeira e a segunda temporada, a Netflix pode lançar The Witcher 3 no final de 2023.

As duas temporadas de The Witcher estão disponíveis na Netflix.