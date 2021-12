The Witcher: Que horas sai a 2ª temporada da série com Henry Cavill na Netflix

Depois de dois anos, a espera está terminando. The Witcher volta com a segunda temporada na Netflix e os fãs podem esperar os novos episódios estrelados por Henry Cavill a partir de 4 horas da manhã do dia 17 de dezembro.

Em 2019, The Witcher chegou com uma alta expectativa por ser baseada nos livros e games da franquia famosa. Além disso, trouxe Henry Cavill, conhecido como o Superman da DC, para ser Geralt de Rívia.

A série agradou e se tornou uma das mais assistidas da plataforma de streaming. Com isso, teve um demorado planejamento para segunda temporada, atrasado também por conta da pandemia.

Agora, enfim, os fãs podem aproveitar os capítulos do segundo ano de The Witcher.

A única observação fica sobre uma estratégia da própria Netflix. A plataforma deixa claro que 4 horas da manhã é o lançamento para originais – mas, conforme o caso, isso pode mudar.

Na temporada final de La Casa de Papel, por exemplo, os capítulos foram adiados para 5 horas da manhã. De qualquer forma, a Netflix avisa quando toma essa decisão.

Mais sobre a segunda temporada de The Witcher na Netflix

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, prometeu que a história não se passará mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem será vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A primeira temporada de The Witcher está disponível na Netflix e a segunda chega em 17 de dezembro.