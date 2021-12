The Witcher revela trailer da nova série da franquia na Netflix

A segunda temporada de The Witcher chegou à Netflix finalmente e inclui um trailer da nova série derivada da franquia, intitulada The Witcher: Blood Origin.

A prévia não traz muitos detalhes sobre a trama, mas revela os visuais dos personagens centrais: Éile (Sophia Brown), Fjall (Laurence O’Fuarain) e Scian (Michelle Yeoh), conforme eles viajam pelo Continente.

A trama vai mostrar a civilização dos elfos após a Conjunção das Esferas, evento que juntou o mundo dos homens com o dos monstros. Veremos como tudo resultou na criação do primeiro bruxo.

The Witcher: Blood Origin se passa 1200 anos antes dos eventos da série principal e introduzirá novos personagens a esse universo, alguns dos quais terão conexão com os personagens criados nos livros de Andrzej Sapkowski.

Esses personagens incluem Aevenien, mãe de Ithlinne, citada na segunda temporada de The Witcher. Aevenien é mencionada no livro O Sangue dos Elfos, mas não é explorada como personagem.

Veja o trailer da derivada, abaixo.

Mais personagens famosos na série

Outro personagem famoso pode estar envolvido na série, tendo em vista que rumores apontam que Jaskier, o bardo, será o narrador de The Witcher: Blood Origin.

O roteirista de The Witcher, Declan de Barra, será showrunner de Blood Origin. Ele trabalha junto de Lauren S. Hissrich e Tomek Baginski como produtor executivo.

Há outros projetos de The Witcher em desenvolvimento na Netflix, incluindo um anime sem título. Vale apontar que o filme animado The Witcher: Lenda do Lobo já foi lançado, sendo esse o primeiro derivado da franquia.

As duas temporadas da série com Henry Cavill estão disponíveis na Netflix.