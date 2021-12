The Witcher: Série com Henry Cavill tira sarro de própria polêmica

Alerta de spoilers

The Witcher causou uma polêmica na primeira temporada na Netflix com uma trama não linear. Agora, no segundo ano, a própria série com Henry Cavill tira sarro dessa situação.

Muitos fãs discutiram sobre a escolha do plano para primeira temporada. Geralt, Ciri e Yennefer foram apresentados em histórias que se passavam em linhas do tempo diferentes, com os fãs tendo que descobrir isso em The Witcher.

A confusão levou até a Netflix a lançar mapas e vídeos explicando as linhas do tempo. Agora, no quarto capítulo da segunda temporada, o seriado estrelado por Henry Cavill fez piada sobre o assunto.

No quarto episódio, Jaskier, o bardo que canta a história, ouve de um fã uma crítica sobre a própria música – isso atrapalha o disfarce dele. O personagem em questão começa a dizer que, “só fui entender que eram linhas diferentes no quarto verso”.

A conversa continua e fica mais claro que a série estava fazendo piada de si mesma com a polêmica que aconteceu no primeiro ano.

The Witcher basicamente colocou esse fã de Jaskier para representar os assinantes da Netflix. Em coletiva de imprensa, Lauren Hissrich chegou a dizer que “é uma das partes preferidas dela”, já que a chefe do seriado “ama” ter essa interação com os fãs.

E sobre a linha do tempo, a segunda temporada de The Witcher não usa mais a trama não linear do primeiro ano.

A história da segunda temporada de The Witcher na Netflix

A luta para salvar o Continente continua na segunda temporada de The Witcher. Agora, o Geralt de Henry Cavill aceitou o seu destino e cuidará de Ciri.

No elenco, além do astro, Freya Allan e Anya Chalotra retornam nos papéis de Ciri e Yennefer. Uma importante aparição na segunda temporada é o mentor de Geralt, Vesemir, que é interpretado por Kim Bodnia.

“Convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder”, diz a descrição da segunda temporada.

Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The Witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.

The Witcher conta com duas temporadas na Netflix.