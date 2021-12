The Witcher tem própria versão de Taylor Swift na 2ª temporada

Alerta de spoilers

Diversas canções de Taylor Swift foram criadas com a artista pensando nos relacionamentos dela, como All Too Well, que conta sobre o namoro com Jake Gyllenhaal. The Witcher, da Netflix, conta com um personagem que faz algo parecido.

Na segunda temporada da popular série com Henry Cavill vemos o bardo Jaskier mais uma vez. Na primeira aparição do personagem nesse segundo ano, ele canta ‘Burn, Butcher, Burn'(Queime, Carniceiro, Queime).

A música claramente é uma referência a Geralt, que quebrou o coração do bardo, que, por sua vez, compôs a música falando para o bruxo (também conhecido como o Carniceiro de Blaviken) queimar.

Ele também diz que está queimando as memórias que tem do bruxo, mostrando o quão abalado ficou com a despedida dos dois na primeira temporada.

Por sinal, nessa cena da segunda temporada de The Witcher, a própria Yennefer comenta que a música é sobre Geralt, mostrando que Jaskier realmente deu uma de Taylor Swift.

Veja a cena em questão, abaixo, com a tradução da música logo em seguida.

Se não tem música do Bardo, não tem final de ano. #TheWitcher pic.twitter.com/ixiWlvaPMz — netflixbrasil (@NetflixBrasil) December 26, 2021

Tradução da música de The Witcher

“O que você deseja? Não dá para voltar atrás. Você me virou as costas. O que você deseja? Ver aquele Carniceiro queimar”, começa a canção.

“No fim dos meus dias, quando eu já tiver acabado, nenhuma outra palavra minha será tão verdadeira quanto ‘queima'”, continua a música de Jaskier.

“Queima, Carniceiro, queima! Queima, Carniceiro, queima! Queima, queima, queima! Queima, queima, queima! Veja, estou queimando todas as memórias que tenho de você”, conclui a música emotiva do bardo.

Felizmente, Geralt e Jaskier se reencontram na segunda temporada e deixam as mágoas para trás. Veremos qual música o bardo vai compor agora.

The Witcher está disponível na Netflix.