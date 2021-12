The Witcher tem seu próprio Thanos e fãs não percebem

A 2ª temporada de The Witcher estreou recentemente na Netflix, e já tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da plataforma em 2021. O desfecho da produção conta com um incrível reviravolta, que mesmo sendo extremamente significativa, passou despercebida por muitos fãs. O site Looper explicou tudo sobre a versão de Thanos em The Witcher; veja abaixo.

Para quem não se lembra, Thanos foi o principal antagonista da Fase 3 do MCU. Em Vingadores: Guerra Infinita, o vilão elimina metade da vida no universo com um único estalo.

Na 2ª temporada de The Witcher, o foco vai principalmente para a relação paternal de Geralt e Ciri, além do treinamento da jovem princesa em Kaer Morhen.

Durante toda a trama de The Witcher 2 na Netflix, a Caçada Selvagem é mencionada em diversas ocasiões. Também referidos como os Espectros de Morhogg e os Cavaleiros da Caçada Selvagem, eles são os principais antagonistas do jogo The Witcher 3.

O estalo de Thanos e a dissolução de personagens em The Witcher

Assustadores e fantasmagóricos, os Espectros trazem vislumbres da destruição que vem a passos largos para Geralt e Ciri.

Uma das maiores reviravoltas da 2ª temporada, no entanto, é a revelação da conexão entre os Cavaleiros e Voleth Meir.

Os novos episódios são repletos de informações surpreendentes que os fãs não esperavam, mas há uma pista no episódio final que pode ter passado despercebida por muita gente.

A 2ª temporada de The Witcher termina de maneira bastante dramática, revelando que o pai de Ciri não morreu no passado como a jovem acreditava.

Depois de duas temporadas de grandes expectativas, o público pôde finalmente conhecer a identidade da Chama Branca.

Na verdade, o pai biológico de Ciri é o Imperador Emhyr, que continua buscando uma maneira de clamar a filha.

Fãs no Reddit perceberam que uma pista oferecida anteriormente na temporada introduz essa grande reviravolta.

Enquanto estava possuída por Voleth Meir, Ciri é controlada por falsas visões de seus pais.

Quando Ciri finalmente decide voltar para os cuidados de Geralt, Pavetta desaparece – à lá as vítimas do estalo de Thanos – mas Emhyr não.

“Eu gosto como ele não se dissolve, como uma interessante referência”, comentou um usuário do Reddit.

Se os espectadores observarem atentamente, podem perceber que o pai de Ciri permanece na tela até o último minuto, enquanto Pavetta continua a desaparecer.

A cena se torna ainda mais importante quando The Witcher revela que o pai de Ciri é o Imperador de Nilfgaard.

O momento também faz sentido com a história de Ciri nos livros, embora a situação seja tratada de maneira diferente na série da Netflix.

Embora o Imperador de Nilfgaard seja realmente o pai de Ciri no material-base, ainda não sabemos se os planos do personagem para a filha são tão obscuros quanto os dos livros.

Por enquanto, fãs terão que esperar pelo lançamento da 3ª temporada de The Witcher – já confirmada pela Netflix – para saber a verdade.