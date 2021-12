This Is Us: Star+ revela quando 6ª e última temporada sai

Depois de muita espera, o Star+ revelou quando estreia a sexta e última temporada de This Is Us. Os novos episódios da série de drama estreiam em janeiro de 2022.

Infelizmente, uma data mais específica não foi revelada pelo serviço de streaming, mas ao menos a espera não será longa.

Nos EUA, a série é exibida pela NBC, que lançará os episódios finais a partir de 4 de janeiro de 2022. Portanto, no Brasil, os capítulos chegarão, na melhor das hipóteses, nessa data, ou no dia seguinte.

Ao todo, conforme o Digital Spy, serão 18 episódios nessa sexta temporada de This Is Us, portanto ainda há bastante caminho pela frente até chegarmos ao fim.

As temporadas anteriores de This Is Us estão disponíveis no Star+. Veja o tuite da plataforma de streaming, abaixo.

Final de semana grátis no Star+

O Star+ anunciou um final de semana de acesso livre à plataforma de streaming no Brasil. Entre os dias 10 e 12, todos poderão conferir os programas disponíveis no serviço.

Com isso, será possível assistir os jogos de ligas internacionais de futebol, como o Premier League, LaLiga e Serie A. Além disso, jogos da NBA e NFL também poderão ser assistidos.

No sábado, dia 11 de dezembro, o Liverpool vai jogar contra o Aston Villa pelo campeonato inglês. Já no espanhol, o Athletic Bilbao jogará contra o Sevilla. No domingo é o Real Madrid que vai jogar contra o Atlético de Madrid, pelo LaLiga. No Serie A o Cagliari joga contra o Inter.

Dentre as séries que podem ser assistidas na plataforma estão This Is Us, Love, Victor, The Walking Dead, Solar Opposites, Duncanville, Sons of Anarchy, Chucky e mais.

Para garantir o acesso livre ao Star+, basta acessar este link entre 0h de 10 de dezembro e 23:59h de 12 de dezembro (horário de Brasília) e assinar o serviço.

Depois do dia 13 de dezembro, com o término do período promocional, o valor correspondente à assinatura mensal do Star+ será cobrada daqueles que assinaram o Star+ Acesso Livre e que não cancelaram antecipadamente.

Vale apontar que a promoção não pode ser combinada com o Combo+, que consiste na assinatura do Disney+ em conjunto com o Star+.

A promoção só é válida para o Brasil, México, Chile, Colômbia e Peru. Clique aqui para assinar o Star+.