Titãs prepara chegada de personagem clássico na 4ª temporada

Alerta de spoilers

O fim da terceira temporada de Titãs indicou que o quarto ano da série da DC pode finalmente introduzir outro clássico membro de Jovens Titãs.

Depois de derrotarem o espantalho, o episódio abriu múltiplas possibilidades para os novos episódios. Eles retornam para São Francisco, ARGUS é introduzido e Roy Harper pode aparecer.

Continua depois da publicidade

Originalmente o ajudante do Arqueiro Verde, Harper é conhecido como Speedy, Arqueiro Vermelho e Arsenal. Ele é um dos membros fundadores dos Titãs nos quadrinhos da DC.

A aparição dele já foi indicada no segundo episódio da segunda temporada de Titãs. Enquanto investigava o vilão Shimmer, Donna diz ter recebido informações de Roy Harper. No fim do episódio, ela recebe uma ligação e vemos que o nome de quem ligou era justamente Harper.

Ele foi mencionado novamente no 13º episódio da terceira temporada, no qual Vee revela que Harper comanda a Argus. Pode ser que na quarta temporada ele finalmente apareça em Titãs.

Titãs é renovada para a 4ª temporada

Titãs aproveita grande sucesso atualmente. Em anúncio no DC FanDome, a série foi renovada para a quarta temporada.

O anúncio foi feito por Brenton Thwaites em vídeo. Nenhum detalhe sobre a trama do quarto foi foi oferecido ainda. Nos próximos meses devemos saber mais.

Vale apontar que a terceira temporada recentemente teve a terceira temporada encerrada nos EUA. No Brasil, a série é distribuída pela Netflix.

No Brasil, Titãs é exibida pela Netflix.