Titãs: Série da DC volta com 3ª temporada na Netflix

Fãs de super-heróis podem comemorar: a 3ª temporada de Titãs acaba de estrear na Netflix. Os novos episódios da série da DC introduzem alguns dos personagens mais famosos das HQs – entre heróis e vilões – e conquistam os espectadores com chocantes desdobramentos. Explicamos tudo sobre a trama, elenco e estreia do 3º ano no Brasil; veja abaixo.

A terceira temporada de Titãs foi exibida originalmente no HBO Max entre agosto e outubro de 2021. O novo ano consiste de 13 episódios, e conta com Akiva Goldsman, Geoff Johns, Greg Walker, Greg Berlanti e Richard Hate como produtores-executivos.

O 3º ano de Titãs já é considerado o melhor da série pela crítica especializada. Os novos episódios foram vistos como uma “bem-vinda melhoria” em comparação às temporadas anteriores.

A nova temporada adapta para a TV elementos da HQ “The New Teen Titans”, dos anos 80, e dos quadrinhos publicados sobre a equipe após 2003. Os novos episódios contam também com inspirações e referências à Morte na Família (1988), Terra de Ninguém (1999) e Batman Contra o Capuz Vermelho (2004-2006).

A história de Titãs 3 na Netflix

Na terceira temporada de Titãs, a equipe de jovens heróis é formada por Dick Grayson, Estelar, Mutano, Superboy, Rapina e Columba.

O grupo viaja para Gotham após ficar sabendo da morte do antigo companheiro Jason Todd, o outro Robin.

Com a missão de proteger a cidade na ausência de Bruce Wayne, os Titãs são obrigados a enfrentar o próprio Jason, que volta dos mortos com a alcunha de Capuz Vermelho.

Dick Grayson, que trabalha junto com Barbara Gordon – agora no posto de comissária de polícia – é forçado a aceitar a ajuda do criminoso Jonathan Crane, o Espantalho, para dar fim à violência de Jason.

Tensões também surgem dentro da própria equipe, principalmente pela chegada de Estrela Negra, a irmã de Estelar.

Enquanto isso, Ravena treina com as Amazonas em Themyscira e tenta ressuscitar a antiga companheira Donna Troy.

Quem volta no elenco da 3ª temporada de Titãs?

Todos os integrantes do elenco principal de Titãs voltam nos novos episódios – embora alguns personagens assumam papéis diferentes.

Dessa forma, o elenco principal da 3ª temporada de Titãs conta com Brenton Thwaites (Dick Grayson), Anna Diop (Estelar), Ryan Potter (Mutano), Conor Leslie (Donna Troy), Curran Walters (Jason Todd), Joshua Orpin (Superboy), Minka Kelly (Columba) e Alan Ritchson (Rapina).

Damaris Lewis, a intérprete de Estrela Negra, também foi promovida ao elenco principal da série.

Entre os novos personagens da 3ª temporada de Titãs destacam-se de Barbara Gordon (Savannah Welch), Tim Drake (Jay Licurgo), Lady Vic (Kimberly-Sue Murray) e o vilão Espantalho (Vincent Kartheiser).

Estreia e trailer de Titãs 3 na Netflix

A 3ª temporada de Titãs já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Veja abaixo o trailer oficial legendado da 3ª temporada de Titãs.