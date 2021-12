Transformação de personagem mostra como The Witcher demorou para voltar

A primeira temporada de The Witcher chegou em 2019 e a segunda dois anos depois. Enquanto grande parte do elenco não tenha mudado muito de aparência, um ator em específico se transformou.

Wilson Mbomio nasceu em 2002 e interpretou o personagem Dara em ambas as temporadas da série da Netflix. A mudança no visual dele é evidente quando comparamos as cenas do primeiro ano com as do segundo.

O personagem tem papéis importantes em ambas as temporadas e vemos que ele claramente está mais velho nas cenas dos mais recentes episódios.

O mesmo acontece com Ciri, vivida por Freya Allan, que nasceu em fevereiro de 2001. Obviamente, esse tipo de transformação é inevitável, mas não deixa de evidenciar a demora entre uma temporada e outra.

Esperamos que o terceiro ano de The Witcher não demore tanto, embora talvez possa chegar somente em 2023. Veja imagens de Mbomio na primeira e na segunda temporadas, abaixo.

Com Henry Cavill, The Witcher volta para uma segunda temporada com mudanças. A série da Netflix, baseada em livros e games de mesmo nome, não terá mais o formato de história que causou polêmica.

A chefe da série de TV, Lauren Schmidt Hissrich, promete que a história não se passa mais em linhas temporais diferentes. A primeira temporada usou o artifício e causou certa confusão entre alguns espectadores.

Além disso, há a introdução de personagens importantes na mitologia de The Witcher. Um deles é Vesemir, o mentor de Geralt. O personagem é vivido por Kim Bodnia.

A história de The Witcher segue Henry Cavill como o bruxo Geralt. O personagem recebe a missão de cuidar de Ciri (Freya Allan), o que pode salvar o mundo. O caminho deles se cruza com a da poderosa Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra).

A 2ª temporada de The Witcher está disponível na Netflix.