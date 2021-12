Uniforme original do Gavião Arqueiro aparece em série no Disney+

A série do Gavião Arqueiro conta com inúmeras referências ao Universo Cinematográfico Marvel e aos quadrinhos da editora. O terceiro episódio, Ecos, trouxe uma menção ao uniforme original do herói nas HQs.

Em certo momento, Kate Bishop e Clint Barton conversam em uma lanchonete, onde ela diz ter pensado em uma solução para o problema de marca do personagem.

Ela, então, desenha um uniforme para ele. O desenho mostra justamente um esboço do uniforme do personagem nos quadrinhos, algo que ele rejeita imediatamente, é claro.

É um momento breve, mas que deve colocar um sorriso no rosto dos fãs, assim como outras cenas de Gavião Arqueiro. Veja uma imagem do uniforme, abaixo.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+. Novos episódios chegam nas quartas.

