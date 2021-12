Universo de La Casa de Papel continua com duas séries na Netflix

La Casa de Papel lançou na última semana seus episódios finais, e deixou fãs impressionados com o desfecho dramático, tocante e arrebatador. Quem gosta da série pode comemorar, já que o universo da produção espanhola continuará com pelo menos duas novas séries: um remake sul-coreano e um prólogo ambientado na juventude de Berlin.

O remake sul-coreano de La Casa de Papel, que deve receber o mesmo título da produção original, já havia sido anunciado pela Netflix há alguns meses, e atualmente, está em pré-produção de sua primeira temporada, que contará com 12 episódios.

Já o derivado de Berlim foi confirmado pela plataforma junto com o lançamento da temporada final, e tem tudo para trazer de volta queridos personagens da trama.

Veja abaixo tudo que já se sabe sobre as continuações e derivados de La Casa de Papel na Netflix.

Tudo sobre o remake coreano de La Casa de Papel

Na época da confirmação do remake sul-coreano de La Casa de Papel, o criador da produção original foi quem revelou as novidades.

Em uma nota oficial, Alex Pina falou sobre a decisão de produzir o remake e a escolha da Coréia do Sul como novo cenário da história.

“Criadores de conteúdo coreanos desenvolveram por anos sua própria linguagem cultural e audiovisual. Eles conseguiram ultrapassar barreiras linguísticas e étnicas e se tornaram verdadeiras referências para milhares de espectadores no mundo inteiro, especialmente entre o público mais jovem”, contou Alex Pina.

A adaptação sul-coreana será comandada por Kim Hong-sun, diretor de doramas como The Guest e Voice. O roteirista será Ryu Yong-jae, de My Holo Love e Psychopath Diary.

Park Hae-soo, que ficou famoso no mundo inteiro ao interpretar Cho Sang-woo em Round 6, será o Berlim na nova adaptação.

O elenco do remake coreano de La Casa de Papel também terá Yoo Ji-tae (Professor), Jeon Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscou), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairóbi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki) e Lee Kyu-ho (Oslo).

A produção está prevista para estrear em 2022 na Netflix.

Como será a série de Berlim na Netflix?

Como o prólogo de Berlim na Netflix foi anunciado recentemente, poucos detalhes sobre a produção foram divulgados.

“O assalto pode ter chegado ao fim, mas a história continua. Berlim, em 2023, só na Netflix”, confirmou a plataforma em uma postagem na página oficial de La Casa no Papel no Twitter.

Em La Casa de Papel, Berlim é um dos personagens mais importantes. Embora tenha morrido na 2ª temporada, sua influência é sentida até o desfecho da série.

A nova série terá Álex Pina como produtor-executivo. O criador de La Casa de Papel confirmou também o retorno de Pedro Alonso como o intérprete do memorável protagonista.

“Estou muito grato por ter tido a oportunidade de me conectar com pessoas do mundo todo, além de receber tanto apoio e carinho em uma época tão importante”, comentou Alonso em um evento recente.

A Netflix não divulgou detalhes da trama de Berlim, exceto o fato da série ser ambientada antes dos eventos de La Casa de Papel.

Berlim estreia na Netflix em 2023. Os episódios finais de La Casa de Papel já estão disponíveis na plataforma.