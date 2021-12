Universo de The Walking Dead tem um grande problema com crianças

Existe um grande problema com crianças no universo de The Walking Dead. Foi o que The Walking Dead: Um Novo Universo abordou em um novo episódio, de acordo com o Screen Rant.

Em um recente episódio da segunda temporada da série derivada de The Walking Dead, Jadis revela como as crianças são percebidas em meio ao apocalipse zumbi.

Acontece que, embora jovens inteligentes e interessados por ciência sejam importantes para uma organização como a CRM, eles também são considerados muito perigosos.

Jovens e crianças cresceram em meio ao apocalipse zumbi. Eles, portanto, não sabem direito pelo que estão lutando.

Como Jadis explica para Iris: “Este é o único mundo que você já conheceu. Você é muito jovem para apreciar o que foi perdido.”

De certa forma, é possível compreender o ponto de vista de Jadis. Para a personagem, apenas aqueles que viveram no mundo normal, antes do apocalipse zumbi, têm a motivação necessária para fazê-lo voltar à sua normalidade.

Mais sobre The Walking Dead: Um Novo Universo

The Walking Dead: Um Novo Universo é uma série de terror e drama criada por Scott M. Gimple e Matthew Negrete que estreou em outubro de 2020.

É uma série derivada de The Walking Dead, que é baseada na série de quadrinhos de mesmo nome, de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, e é a terceira série de televisão da franquia The Walking Dead.

A segunda temporada de The Walking Dead: Um Novo Universo está em andamento e deve ser a última da série derivada.

No Brasil, a série é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.