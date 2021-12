Universo The Walking Dead usou reviravolta igual em 2 séries na mesma noite

Alerta de spoilers

Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond (Um Novo Universo) lidam com questões bem diferentes, embora se passem no mesmo universo. Em uma mesma noite, no entanto, as séries fizeram uso de reviravoltas bem similares.

O midseason finale de Fear the Walking Dead revelou que Alicia perdeu o braço em razão de uma mordida de zumbi há meses. Desde então ela tem vivido com uma mão prostética feita com os ossos dela.

Já em The Walking Dead: World Beyond (Um Novo Universo), vemos Elton ser mordido no braço ao salvar Hope. O braço é amputado fora da tela na nova base do grupo.

Obviamente, essa não é a primeira vez que um personagem perde o braço ou a mão em The Walking Dead. Aaron já passou por isso na série principal e Rick nos quadrinhos.

Ainda assim, é curioso que a mesma reviravolta tenha sido usada em ambas as séries. Naturalmente foi algo proposital.

Mais sobre The Walking Dead: Um Novo Universo

The Walking Dead: Um Novo Universo é uma série de terror e drama criada por Scott M. Gimple e Matthew Negrete que estreou em outubro de 2020.

É uma série derivada de The Walking Dead, que é baseada na série de quadrinhos de mesmo nome, de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, e é a terceira série de televisão da franquia The Walking Dead.

A segunda temporada de The Walking Dead: Um Novo Universo já teve uma conclusão. Foi também o encerramento da série, já que ela foi planejada para ter apenas duas temporadas.

No Brasil, a série The Walking Dead: Um Novo Universo é exibida pela AMC Brasil, mas também está disponível no Amazon Prime Video.