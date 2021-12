Veja se Homem-Aranha e Demolidor estão no final de Gavião Arqueiro

Alerta de spoilers também de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Os fãs da Marvel ficaram ansiosos para o final de Gavião Arqueiro no Disney+ após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Um movimento na web começou com a especulação de que Peter Parker e/ou Demolidor poderiam estar no capítulo.

Infelizmente, isso não aconteceu. Por mais que Gavião Arqueiro pareça se passar logo depois de Homem-Aranha 3, os personagens não participam do seriado do Disney+.

No caso do Homem-Aranha faz bastante sentido, muito por conta do contrato de Tom Holland com a Marvel e Sony. Mas, se tratando do Demolidor, acaba sendo uma decepção para os fãs.

Após Sem Volta Para Casa, Matt Murdock está com a história aberta no MCU. Além disso, o Rei do Crime, que volta em Gavião Arqueiro, surgiu na Netflix junto com o Demolidor.

Agora, os fãs devem esperar por novidades para saber quando esses personagens voltam.

Gavião Arqueiro tem primeira temporada completa no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

Gavião Arqueiro está no Disney+ com a primeira temporada completa.

