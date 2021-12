Verdades Secretas 2 criou substituta de Angel quando Camila Queiroz assinou com Netflix

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt, do Metrópoles, o autor Walcyr Carrasco resolveu criar uma substituta para Angel em Verdades Secretas 2 quando soube que Camila Queiroz havia assinado um contrato com a Netflix.

No caso, essa substituta é Lara, interpretada por Júlia Byrro, que deve assumir o protagonismo em Verdades Secretas 3.

Diante de uma parceria de Camila Queiroz com a Netflix, Walcyr Carrasco ficou com receio de não poder contar com a atriz em Verdades Secretas 3.

Ele supostamente estava ciente de que a estrela poderia deixar o elenco a qualquer momento.

O plano B de Walcyr Carrasco

Daí veio a ideia de um “plano B”. No caso, desenvolver Lara, uma personagem totalmente nova que poderia se tornar o destaque, para o caso de Camila Queiroz abandonar o elenco e Angel precisar ser removida da história.

Se essas informações forem verdadeiras, Walcyr Carrasco acertou em cheio em sua decisão.

Depois de não chegar em um acordo com a Globo para uma extensão de contrato, Camila Queiroz realmente deixou Verdades Secretas 2 com a temporada em pleno andamento, o que pegou os fãs de surpresa, embora possa não ter sido totalmente inesperado para a equipe da produção.

Quanto à personagem Lara, ela teve uma boa recepção com a maioria dos espectadores. A atriz Júlia Byrro vem recebendo elogios por sua atuação.

A história de Angel terá uma conclusão no desfecho de Verdades Secretas 2. Apesar de todos os rumores, ainda não se sabe exatamente como irá acontecer.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.