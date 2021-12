Verdades Secretas 2: Fãs acham que cena perturbadora é desnecessária

Contém spoilers

Verdades Secretas 2 exibe uma perturbadora cena de estupro que vai longe demais. No Twitter, internautas criticaram o polêmico momento.

A vítima em questão é Lara, uma jovem estuprada pelo próprio padrasto na produção do Globoplay.

A cena de Verdades Secretas 2 é longa e perturbadora. Nas redes sociais, espectadores disseram que ficaram muito incomodados com esse momento da produção.

Confira abaixo algumas reações de internautas no Twitter à polêmica cena de Verdades Secretas 2.

Mais sobre Verdades Secretas 2

A trama de Verdades Secretas 2 começa com um grande trauma para a protagonista Arlete (Camila Queiroz) – a Angel: a jovem perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um suspeito acidente de carro.

Giovanna (Agatha Moreira), por sua vez, volta de sua temporada em Paris.

Sem o marido, Angel precisará voltar ao book rosa para pagar o tratamento médico do filho.

A personagem se vê envolvida com Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador particular contratado para se infiltrar no mundo da moda e da prostituição.

Especula-se que Rodrigo Lombardi possa voltar como Alex na trama. No entanto, ainda não se sabe como.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.