Verdades Secretas 2: História chocante para volta de Alex é explicada

Alerta de spoilers

Fãs de Verdades Secretas 2 ficaram confusos quando o médico legista afirmou que Alex teria morrido por afogamento e não teria marcas de tiro. Acontece que esses são detalhes da história chocante para trazer o personagem de Rodrigo Lombardi de volta ao Globoplay.

Como os espectadores lembram, Angel (Camila Queiroz) atira em Alex no fim de Verdades Secretas. E mesmo com o que diz o médico legista, a situação deve ser esclarecida na parte final da segunda temporada.

O que deve acontecer é que o cadáver encontrado não é o de Alex. O corpo pode ter sido plantado para que todos acreditem na história de que o empresário está morto.

Isso pode ser uma forma de continuar a vingança contra Angel e sem ninguém saber quem realmente está por trás de tudo.

Como revelado antes pelo colunista do Observatório da TV André Romano, Alex deve aparecer vivo no final de Verdades Secretas 2. O personagem volta para dar a cartada final em um plano de vingança contra Angel.

A raiva dele aumentará ainda mais quando descobrir que o filho da modelo é na verdade dele, e não de Gui. Nessa história chocante de Verdades Secretas 2, o empresário de Rodrigo Lombardi ainda deve se aliar a Lara (Júlia Byrro).

Com a morte de Angel e essa nova dupla, a terceira temporada de Verdades Secretas deve ser preparada no Globoplay.

Como Verdades Secretas 2 começou

A trama de Verdades Secretas 2 começa com um grande trauma para a protagonista Arlete (Camila Queiroz) – a Angel: a jovem perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um suspeito acidente de carro.

Giovanna (Agatha Moreira), por sua vez, volta de sua temporada em Paris.

Sem o marido, Angel precisará voltar ao book rosa para pagar o tratamento médico do filho.

A personagem se vê envolvida com Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador particular contratado para se infiltrar no mundo da moda e da prostituição.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.