Verdades Secretas 2: Quando os capítulos finais saem no Globoplay

Quando os últimos capítulos de Verdades Secretas 2 chegam ao Globoplay? Aqui está a resposta.

Os capítulos finais serão lançados no Globoplay no dia 17 de dezembro. O encerramento de Verdades Secretas 2 é bastante aguardado pelos fãs, dadas todas as intrigas envolvidas.

Vale lembrar que o Globoplay já está desenvolvendo Verdades Secretas 3.

A próxima temporada terá algumas mudanças, principalmente por causa da saída da atriz Camila Queiroz do elenco.

Especula-se que Júlia Byrro se tornará a principal estrela da produção. Ela interpreta a personagem Lara.

Mais sobre Verdades Secretas 2

A trama de Verdades Secretas 2 começa com um grande trauma para a protagonista Arlete (Camila Queiroz) – a Angel: a jovem perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um suspeito acidente de carro.

Giovanna (Agatha Moreira), por sua vez, volta de sua temporada em Paris.

Sem o marido, Angel precisará voltar ao book rosa para pagar o tratamento médico do filho.

A personagem se vê envolvida com Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador particular contratado para se infiltrar no mundo da moda e da prostituição.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.