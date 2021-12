Verdades Secretas 2: Veja como cenas finais de Angel foram feitas sem Camila Queiroz

Camila Queiroz deixou o elenco de Verdades Secretas 2 antes do término das gravações, o que claramente trouxe um grande problema para a produção. Aqui está como a história de Angel teve uma conclusão mesmo sem a presença da estrela.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo (via Yahoo!), a diretora artística Amora Mautner explicou como Walcyr Carrasco contornou o problema da saída de Camila Queiroz. Ele precisou de alguns malabarismos com novas cenas.

“O Walcyr é um gênio e um craque em resolver essas questões, e fez isso em três horas. O final é o mesmo que estava escrito desde a sinopse, mas ele precisou reestruturar os últimos capítulos e inventar coisas novas para fazer o final ter algum sentido.”

A diretora artística evitou comentar muito sobre Camila Queiroz. Ela disse, no entanto, que sempre se deu bem com a atriz.

“A gente não esperava nada disso. Sempre me dei bem com a Camila, pessoal e artisticamente.”

“A saída dela foi uma questão estritamente contratual. Não tenho nada para acrescentar”, concluiu a diretora artística de Verdades Secretas 2.

Mais sobre Verdades Secretas 2

A trama de Verdades Secretas 2 começa com um grande trauma para a protagonista Arlete (Camila Queiroz) – a Angel: a jovem perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um suspeito acidente de carro.

Giovanna (Agatha Moreira), por sua vez, volta de sua temporada em Paris.

Sem o marido, Angel precisará voltar ao book rosa para pagar o tratamento médico do filho.

A personagem se vê envolvida com Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador particular contratado para se infiltrar no mundo da moda e da prostituição.

Verdades Secretas 2 está disponível no Globoplay.