Vilão retorna com mudança na 4ª temporada de Cobra Kai

A quarta temporada de Cobra Kai mostrará o retorno de outro clássico vilão de Karatê Kid: Terry Silver. Os criadores e showrunners da série da Netflix, no entanto, disseram que não será o mesmo do terceiro filme da franquia.

Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg and Josh Heald conversaram com o CheatSheet acerca da quarta temporada e falaram sobre como o personagem evoluiu nesses pouco mais de 30 anos desde o longa-metragem em que apareceu.

“Acho que o que realmente gostamos é que não se trata apenas de Terry Silver de Karatê Kid 3”, disse Schlossberg. “É Terry Silver 30 e poucos anos depois, com todos os pensamentos e retrospectivas. Resumindo, ele é alguém que aprendeu com seus erros e eu acho que ele é uma caixa de ressonância para Kreese, algo que Kreese não tinha, que é um contemporâneo dele. Então, gostamos da ideia de que ele está se unindo não apenas para ter mais músculos, mas também para ter outra perspectiva que ele respeita, de uma forma que ele não respeitava Johnny, porque é alguém que o conhece de uma maneira diferente”.

Jon Hurwitz também falou sobre o processo de criação dessa nova versão do personagem, como é o processo para trazê-lo de volta.

“Isso é uma grande coisa na série”, disse Hurwitz. “Um dos nossos exercícios favoritos na sala dos roteiristas é pegar esses personagens e rever todo o material que temos deles, seja do filme original ou do segundo ou terceiro ou qualquer coisa além. Você está assistindo o material repetidamente e analisando-o. Quando se tratava de Terry Silver, era: esta é uma pessoa maluca. Ele faz coisas realmente malucas em Karate Kid III, então temos que pensar logicamente por que ele fez essas coisas? Encontre explicações para isso e então descubra, ok, para onde ele poderia ter ido depois disso, isso é interessante?”.

Cobra Kai chega com a quarta temporada na Netflix

Cobra Kai é a continuação do universo de Karatê Kid. A série era uma produção do YouTube, mas acabou sendo adquirida pela Netflix.

Na gigante do streaming, Cobra Kai adquiriu um novo nível de popularidade. A série é elogiada por fãs e críticos por seu estilo divertido e pela maneira que honra o legado da franquia Karatê Kid.

Leia abaixo uma sinopse de Cobra Kai, da Netflix.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid.”

Na quarta temporada, os dois vão justamente reunir forças para parar o Cobra Kai, dominado por John Kreese. O vilão, para parar o ex-aprendiz Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, vai trazer de volta Terry Silver, principal ameaça de Karatê Kid 3.

A quarta temporada de Cobra Kai chega à Netflix em 31 de dezembro.