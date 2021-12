Vilão surpresa de Gavião Arqueiro traz revolução para Marvel

Alerta de spoilers

O quinto episódio de Gavião Arqueiro, série do Disney+, mudou a Marvel para sempre. O Rei do Crime chegou ao MCU, sendo interpretado por Vincent D’Onofrio, o mesmo ator que teve o papel em Demolidor, na Netflix.

A revolução está justamente na escalação do ator. O MCU pode, por exemplo, ignorar a história do Demolidor na Netflix. Mas, com Gavião Arqueiro, o estúdio mostra que não está ignorando a percepção dos fãs.

Vincent D’Onofrio foi elogiado como Wilson Fisk, o Rei do Crime, na Netflix. Assim, volta como o intérprete definitivo na Marvel.

Isso abre a porta também para outros retornos. Charlie Cox é igualmente elogiado como Demolidor e Jon Bernthal é considerado como a melhor versão do Justiceiro.

A revolução está na Marvel usar atores que deram certo em colaborações com outros estúdios, sem necessariamente usar a história. Isso, por exemplo, pode acabar valendo para os X-Men, que possui muitos atores elogiados em papéis importantes nos longas que eram da Fox.

Como nos quadrinhos, o MCU está adaptando cada personagem para a melhor história possível.

Gavião Arqueiro está disponível no Disney+

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011. A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

