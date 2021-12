Virgin River: Fãs temem morte de personagem após publicação

Preacher é um dos personagens mais populares de Virgin River e os fãs estão com medo do personagem morrer na vindoura quarta temporada da série da Netflix.

Na última vez que Preacher foi visto na série, ele foi drogado e levado para a floresta pela melhor amiga de Paige, Sally. Ele estava cuidando de Christopher após Paige fugir depois de matar acidentalmente o marido abusivo dela, Vince.

No entanto, Wes, irmão de Vince, chegou na cidade para procurá-los e Sally estava do lado dele. Com Preacher incapacitado, Wes estava esperando por Connie e Christopher voltarem à casa.

Essa ponta solta fez os fãs ficarem com medo do que aconteceria a Preacher e Christopher, mas parece que ambos voltam para a quarta temporada.

Em publicação no Instagram da série, que mostra o intérprete do personagem de Virgin River em cima de um morro rochoso, os fãs demonstraram preocupação de que esse quarto ano pode ser a despedida dele.

A publicação em si não indica que o personagem vai morrer, mas isso não impediu os fãs de comentarem pedindo para ele sobreviver.

Veja abaixo.

Fãs querem mais Preacher em Virgin River

“Aguarde a 5ª temporada!”, implorou uma fã enquanto outro disse: “Fique Preacher! Você tem que ser o padrinho do Jack, certo? ”

Outro fã também encorajou: “Fique até a 5ª temporada. Sua atuação é excelente”.

Aumentando a preocupação, mais uma fã disse: “Preacher, por favor, participe da quinta temporada. Quem será o chef do bar do Jack?”.

“Fique Preacher, por favor!”, comentou uma fã, enquanto outro acrescentou: “Espero que Preacher esteja na 5ª temporada!”.

Mais um fã deixou claro que quer que Preacher continue na série da Netflix: “Ele deve ficar. Ele é um dos meus favoritos neste programa”.

Virgin River conta com três temporadas na Netflix. O quarto ano ainda não tem previsão de estreia.