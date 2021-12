Você: 4ª temporada pode ter retorno surpreendente na Netflix

Alerta de spoilers

Joe deixa uma considerável trilha de cadáveres ao longo das três temporadas de Você. Uma das vítimas dele, no entanto, pode estar viva e pode retornar na quarta temporada.

Logo no primeiro ano da série, Joe mata Peach, a melhor amiga de Guinevere Beck. A morte dela, contudo, jamais é mostrada e há indícios de que ela pode estar viva e que retornará para atazanar a vida do protagonista.

Continua depois da publicidade

Peach disse que iria se mudar para Paris na primeira temporada e, inclusive, queria levar Beck junto dela. Ela era secretamente apaixonada pela então namorada de Joe e fazia de tudo para tê-la ao lado dela.

Convenientemente, a terceira temporada de Você termina justamente com Joe em Paris, em busca de Marienne, a nova obsessão dele. Com isso, a série da Netflix pode trazer uma reviravolta, que certamente trará muita dor de cabeça para o personagem central.

Dito isso, nada foi confirmado sobre o retorno da personagem até agora, é apenas suposição. Tendo em vista tudo o que aconteceu até agora, Joe já tem muitas coisas com o que se preocupar por enquanto.

Você (You) está disponível na Netflix

Você (You) é uma das séries mais populares da Netflix. As três temporadas conquistaram um grande público da plataforma.

A trama de Você (You) acompanha a história de Joe, um psicopata que sempre volta suas atenções para “mulheres especiais”. Na primeira temporada, o protagonista se envolve com Beck, e na segunda, vive um caso de amor com Love.

Love é interpretada por Victoria Pedretti, atriz conhecida principalmente por sua performance em A Maldição da Residência Hill e Mansão Bly. Enquanto isso, o protagonista é interpretado por Penn Badgley, de Gossip Girl.

No terceiro ano, o foco passa para os dois formando uma família para lá de perturbadora.

“Obsessivo e perigosamente charmoso, ele vai ao extremo para entrar na vida de quem o fascina. Você pode acabar fisgada sem nem perceber. Aí, pode ser tarde demais”, diz a sinopse oficial.

Você (You) está com três temporadas na Netflix.