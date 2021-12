Volta do Rei do Crime pode resolver o melhor mistério da Marvel

Alerta de spoilers

Gavião Arqueiro cada vez mais indica que o Rei do Crime vai aparecer na série, com Vincent D’Onofrio provavelmente retornando ao papel, tendo em vista o quanto foi aclamado em Demolidor, na Netflix. Esse retorno pode vir acompanhado da resolução de um dos melhores arcos da Marvel.

Na terceira temporada de Demolidor, o Homem Sem Medo precisa ir contra não apenas Wilson Fisk, como contra Benjamin Poindexter, que se tornaria o Mercenário, caso a série não tivesse sido cancelada.

Ao término da temporada, vemos que o vilão concordou em passar por uma cirurgia experimental para consertar a coluna quebrada dele. No fim, um alvo aparece nos olhos dele, confirmando tratar-se, de fato, do Mercenário.

Nos quadrinhos, Wilson Fisk diversas vezes trabalhou junto do Mercenário. Além disso, ambos têm conexão com o Gavião Arqueiro. O Mercenário já até chegou a se passar por Clint Barton por um tempo.

Com a aparição do Rei do Crime na série do Disney+, é possível que Wilson Bethel reprise o papel de Benjamin Poindexter, concluindo o arco do personagem, que começou em Demolidor, na Netflix.

“Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner reprisando seu papel como Clint Barton, um papel que ele começou a interpretar em Thor, de 2011.”

“A série deve seguir Clint enquanto ele treina Kate Bishop para se tornar a nova Gaviã Arqueira”, começa a sinopse.

“O seriado também deve examinar a época de Clint como Ronin, a identidade de super-herói que ele assumiu durante os eventos de Vingadores: Ultimato.”

Gavião Arqueiro é estrelada por Jeremy Renner como Clint Barton, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne/Espadachim, Alaqua Cox como Maya Lopez/Eco e Zahn McClarnon como William Lopez.

