Young Sheldon cria erro com protagonista em The Big Bang Theory

Alerta de spoilers

O oitavo episódio da quinta temporada de Young Sheldon trouxe um erro na história do protagonista em The Big Bang Theory. O nerd ouve duas vezes o mesmo conselho, em uma repetição de trama que não faz sentido.

Em Young Sheldon, o personagem na adolescência vê um embate entre os pais sobre um assunto: mentir. A mãe não quer que Sheldon comece a mentir, enquanto pai dele dá a lição de que às vezes não contar a verdade é um bom caminho.

Essa discussão poderia explicar o trauma sobre Sheldon ser sempre tão sincero em The Big Bang Theory. Porém, o conselho do pai dele é o mesmo que Leonard dá para o amigo no décimo episódio da primeira temporada.

Dessa forma, se George já tinha dado o conselho antes, as palavras de Leonard não deveriam mudar nada em Sheldon. Ou ainda, o protagonista deveria ter lembrado ao amigo que ouviu isso antes, como Young Sheldon mostra.

A derivada, inclusive, muda muito da relação de George e Sheldon, que foi pintada de outra forma em The Big Bang Theory. Com isso, a produção das duas séries terá que explicar as diferenças que começam a ficar grandes entre os títulos.

Young Sheldon também muda relação com Howard em The Big Bang Theory

Young Sheldon comumente muda alguns detalhes de The Big Bang Theory, ou explica por que Sheldon é da maneira como é quando o conhecemos há anos na série principal. A quinta temporada acabou mudando algo importante acerca de Howard.

Em The Big Bang Theory, Sheldon ocasionalmente desdenha do amigo e do fato dele ser engenheiro. No sétimo episódio da derivada, descobrimos que, quando jovem, Sheldon teve problemas em entender engenharia, mas a questão vai além disso.

Diversas vezes, Sheldon ainda desdenhou do MIT, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Antes acreditávamos que ele fazia isso porque Howard estudou lá, mas Young Sheldon mostra que não é por isso.

De fato, no oitavo episódio da quinta temporada, Sheldon já faz pouco caso do MIT, muito antes de conhecer Howard. Em momento algum é explicado o porquê disso.

O que conseguimos inferir é que ele não gosta do MIT em razão do instituto ser um dos mais prestigiados no ramo da engenharia. Ele pode ter associado o desgosto dele pela área com a universidade, mudando assim o que achávamos que sabíamos sobre a relação dele com Howard.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.