Young Sheldon muda história de personagem de The Big Bang Theory

Alerta de spoilers

Young Sheldon comumente muda alguns detalhes de The Big Bang Theory, ou explica por que Sheldon é da maneira como é quando o conhecemos há anos na série principal. A quinta temporada acabou mudando algo importante acerca de Howard.

Em The Big Bang Theory, Sheldon ocasionalmente desdenha do amigo e do fato dele ser engenheiro. No sétimo episódio da derivada, descobrimos que, quando jovem, Sheldon teve problemas em entender engenharia, mas a questão vai além disso.

Continua depois da publicidade

Diversas vezes, Sheldon ainda desdenhou do MIT, uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Antes acreditávamos que ele fazia isso porque Howard estudou lá, mas Young Sheldon mostra que não é por isso.

De fato, no oitavo episódio da quinta temporada, Sheldon já faz pouco caso do MIT, muito antes de conhecer Howard. Em momento algum é explicado o porquê disso.

O que conseguimos inferir é que ele não gosta do MIT em razão do instituto ser um dos mais prestigiados no ramo da engenharia. Ele pode ter associado o desgosto dele pela área com a universidade, mudando assim o que achávamos que sabíamos sobre a relação dele com Howard.

Mistério sobre Sheldon é explicado em série derivada

Young Sheldon finalmente explicou um dos mistérios sobre o personagem titular, algo introduzido em The Big Bang Theory. Agora sabemos como Sheldon (quase) sempre consegue o que quer.

No quarto episódio da quinta temporada de Young Sheldon, vemos o personagem titular sendo obrigado a se mudar de quarto. Ele inicialmente não consegue lidar com o fato de ter de levar os modelos de trem dele para outro lugar e a família decide fazer o que ele quer.

Missy reclama que ele só consegue o que quer porque a família prefere fazer a vontade dele ao invés de ouvi-lo reclamando constantemente. George concorda e Sheldon aprende a lição errada, o que explica a postura dele em The Big Bang Theory.

No entanto, conforme o episódio continua, Missy desafia Sheldon e eventualmente ele é convencido a mudar de quarto. Mas Missy é consideravelmente mais obstinada do que muitos dos amigos de Sheldon quando crescido, o que explica como ele consegue o que quer no futuro.

The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis no HBO Max.