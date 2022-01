10 personagens sumidos que os fãs querem de volta em Grey’s Anatomy

Recentemente, fãs se surpreenderam com a renovação de Grey’s Anatomy para a 19ª temporada. Ellen Pompeo já havia afirmado estar pronta para o final da produção, mas para a alegria dos espectadores, o drama médico de Shonda Rhimes ganhou sinal verde para mais um ano. Os novos episódios têm tudo para trazer de volta alguns dos personagens mais queridos da saga.

O primeiro episódio de Grey’s Anatomy foi exibido em 27 de março de 2005. De lá para cá, a série contou com 388 episódios, e conquistou fãs no mundo todo.

Continua depois da publicidade

A protagonista Meredith passou por poucas e boas durante a trama de Grey’s Anatomy: amores, separações, acidentes, mortes na família, viuvez, traições, prêmios, filhos, amizades, términos e muito mais – tudo isso acompanhada pelos médicos mais queridos da TV.

O site TheThings listou os 10 personagens sumidos de Grey’s Anatomy que os fãs querem de volta na 19ª temporada; confira.

Nicole Herman – Geena Davis

Se Grey’s Anatomy decidir trazer Arizona de volta, o retorno de Nicole Herman também seria uma boa decisão. Interpretada por Geena Davis, a personagem é introduzida na 11ª temporada e faz uma participação especial no 14º ano. Considerada uma das principais mentoras de Arizona, fãs querem vê-la interagindo com outros médicos do Grey-Sloan Memorial Hospital, como Jo Wilson.

Sidney Heron – Kali Rocha

Por onde anda Sidney Heron? Fãs querem saber. A personagem aparece pela última vez na 4ª temporada, em um péssimo encontro com Derek – no qual ela afirma ser ‘mulher demais’ para o McDreamy. O sumiço da atriz Kali Rocha nunca foi explicado, e por isso, a volta de Sidney pode se adequar a qualquer trama da série. Além disso, fãs desejam descobrir no que a médica se especializou depois de todos esses anos.

Leah Murphy – Tessa Ferrer

Após ser demitida na 10ª temporada por falhas no hospital, Leah Murphy consegue seu emprego de volta no 13º ano, e passa a trabalhar com a cirurgiã cardiotorácica Maggie Pierce. No entanto, a personagem some logo após o retorno, sem concluir qualquer arco narrativo. Uma continuação da história na 19ª temporada seria um verdadeiro presente para os fãs.

Stephanie Edwards – Jerrika Hinton

Stephanie Edwards foi uma das personagens mais importantes de Grey’s Anatomy. Após resgatar uma criança do incêndio no hospital, Stephanie fica traumatizada e decide dar uma pausa em sua carreira. Ela opta por fazer uma viagem à lá ‘Comer, Rezar e Amar’ – longe de qualquer hospital. Seria interessante descobrir o que aconteceu com a personagem. Será que ela continuou como médica? Ou mudou de carreira de uma vez por todas. O retorno na 19ª temporada pode responder essas questões.

Will Thorpe – Scott Elrod

Will Thorpe foi o primeiro homem que Meredith ficou após a morte de Derek. Os dois se conhecem na 12ª temporada, quando um time de médicos do Grey-Sloan participa de uma operação crítica fora do hospital. Depois de dormir com Will em seu terceiro encontro, Meredith percebe que ainda não estava pronta para superar Derek, e que precisava de mais espaço. A volta de Will na 19ª temporada pode representar um novo interesse amoroso para a protagonista.

Tyler Christian – Moe Irvin

O Enfermeiro Tyler foi um dos personagens mais subestimados de Grey’s Anatomy. Ele permaneceu na série até a 10ª temporada, e causou grandes reviravoltas ao se negar a guardar segredos. Desde o retorno de Olivia Harper, outra enfermeira, na 14ª temporada, fãs aguardam ansiosamente pela volta de Tyler.

Sloan Riley – Leven Rambin

Muitos fãs de Grey’s Anatomy gostariam de ter visto Sloan novamente após a morte de Mark, seu pai, na 8ª temporada. Ninguém sabe se a personagem deu seu bebê para a adoção. Na época com 18 anos, ela sabia que o pai apoiaria qualquer decisão que tomasse. Fãs esperam conferir qual foi a decisão de Sloan na 19ª temporada, além de descobrir como ela se sentiu após o falecimento de Mark.

Nathan Riggs – Martin Henderson

Nathan Riggs é outro interesse romântico de Meredith pós-Derek. O personagem apareceu pela última vez em Grey’s Anatomy na 14ª temporada, mudando-se para Malibu com Megan e seu filho adotivo Fakouk. Mas no início de 2021, a série confirmou que ele e Megan se separaram no início da pandemia. Como Megan está preocupada com o transplante de coração de Farouk, seria interessante ver Riggs novamente, mesmo como um amigo. Atualmente, Martin Henderson protagoniza a série Virgin River na Netflix.

Finn Dandridge – Chris O’Donnell

Ainda falando sobre os amores de Meredith, a 19ª temporada de Grey’s Anatomy pode trazer o retorno do fofo veterinário Finn Dandridge. A protagonista de Ellen Pompeo sofreu para escolher entre Finn e Derek no 2º e 3º anos da série. Muitos fãs acreditam que Meredith deveria ter escolhido Finn, já que seu relacionamento com o veterinário era bem menos conturbado do que sua relação com Derek. Uma possibilidade interessante para a 19ª temporada é Finn voltar como paciente.

Joe – Steven W. Bailey

Quem pode se esquecer de Joe? Infelizmente, a última vez que o personagem – e seu bar – apareceu em Grey’s Anatomy, foi na 7ª temporada. De acordo com o intérprete Steven W. Bailey, Joe foi tirado da série por não oferecer nada para a narrativa atual. Como o ator deixou o elenco de maneira amigável, pode retornar na 19ª temporada e mostrar tudo que aconteceu.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.