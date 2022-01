3 séries da Marvel para entender o multiverso após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa foi o primeiro filme do MCU a usar o real multiverso. Mas, antes do longa da Marvel e Sony, três séries do Disney+ já fizeram isso.

Inclusive, esse três títulos servem como uma introdução ao assunto. Aos fãs da Marvel que querem entender tudo sobre o assunto, as produções devem ser conferidas.

Continua depois da publicidade

Além de tramas para acompanhar personagens favoritos, as séries WandaVision, Loki e What If? explicam as regras dessas realidades paralelas.

Para quem ainda tem o gosto da dúvida de Vingadores: Ultimato, os seriados podem ajudar. Além disso, também preparam para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

WandaVision

A série acompanha a Feiticeira Escarlate após Vingadores: Ultimato. Em uma realidade alternativa, a heroína volta a viver com o Visão. O título no Disney+ serve para descobrir a base da magia no multiverso e ser introduzido aos eventos Nexus.

Loki

Se WandaVision toca de forma básica no multiverso, Loki traz todas explicações. Para começar, a série traz o Deus da Trapaça que cria uma ramificação no tempo após Vingadores: Ultimato.

Na Autoridade de Variância Temporal (AVT ou TVA), Loki e os espectadores aprendem tudo sobre como novas realidades são criadas, como podem ser afetadas e como isso cria consequências na Terra principal.

What If?

A série animada parecia ser apenas uma coleção de histórias alternativas com personagens amados da Marvel. Porém, ao mesmo tempo que apresenta essas realidades paralelas, também tira dúvidas deixadas em Loki sobre o multiverso e as diferentes linhas do tempo.

Todos os seriados contam com a primeira temporada disponível no Disney+. Já Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos seriados.