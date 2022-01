5 novelas latinas tão boas quanto Café com Aroma de Mulher

Nos últimos anos, a Netflix tem provado o potencial das novelas com o público brasileiro. Produções como Café com Aroma de Mulher surpreendem ao ultrapassar aguardados lançamentos de Hollywood e figurar no Top 10 do streaming. E para a alegria dos fãs, o folhetim colombiano está longe de ser a única novela latina da plataforma.

“Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a trabalhadora rural Gaviota e Sebastián, um herdeiro da aristocracia cafeeira”, afirma a sinopse da produção.

Continua depois da publicidade

O ator cubano William Levy protagoniza a história junto de Laura Londoño, a intérprete de Gaviota. Na série, o casal encanta fãs com uma trama de paixão, desafios e muitas reviravoltas.

Se você já conferiu a trama de Café com Aroma de Mulher na Netflix, listamos abaixo 5 outras novelas latinas tão boas como a produção colombiana na plataforma; veja.

Paixões Ardentes

Se você gosta de Café com Aroma de Mulher por seu inconfundível clima latino, Paixões Ardentes tem tudo para se tornar sua próxima obsessão. Produzida na Colômbia, a clássica novela acompanha a jornada de três irmãos, que buscam vingança pela morte trágica de uma pessoa amada. No entanto, em uma reviravolta típica das telenovelas, acabam se envolvendo com as filhas daqueles que julgam ser os responsáveis pela tragédia.

Señora Acero

Embora seja voltada para o mercado latinoamericano, Señora Acero foi produzida nos Estados Unidos. A novela conta a história de Sara Aguilar, uma mulher bonita, carismática e inteligente, que deixa para trás a vida de dona de casa e se transforma em uma pessoa capaz de sacudir as fundações de um governo. Após a morte do marido traficante, a protagonista decide assumir os negócios da família para custear o tratamento do filho doente.

La Esclava Blanca

La Esclava Blanca é a versão colombiana da novela A Escrava Isaura, uma das mais conhecidas da história do Brasil. Na produção da Netflix, uma garota órfã branca é criada por uma família de escravos negros, na Colômbia, em 1821. Após ser adotada por ricaços e levada para a Espanha, ela retorna ao lugar onde nasceu para reviver um amor de infância – e faz de tudo para libertar sua verdadeira família.

La Reina Del Flow

A novela colombiana La Reina Del Flow mistura elementos importantes das telenovelas com a estética das séries, tudo isso em uma história moderna e intrigante. Em La Reina Del Flow, a talentosa compositora Yeimy planeja sua vingança após passar 17 anos na cadeia por um crime que não cometeu. O objetivo da protagonista? Levar à Justiça os homens que causaram sua queda e mataram sua família.

Betty em Nova York

Betty em Nova York é mais uma novela do “multiverso” de Betty, a Feia. Dessa vez, a produção foca na história de Betty, uma inteligente jovem mexicana que supera preconceitos e mostra seu valor em Nova York. Após ser rejeitada em todos os trabalhos por ser considerada feia, Betty consegue um emprego de secretária na empresa V&M Fashion. Nesse cenário onde a imagem é tudo, ela passa por divertidas aventuras e vive um grande amor.