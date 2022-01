7 séries da Netflix que são parecidas com Emily em Paris

Mesmo detonada pela crítica especializada, Emily em Paris se tornou um dos maiores sucessos da Netflix. A 2ª temporada conquistou uma quantidade ainda maior de fãs por aprender com os erros dos primeiros episódios e não se levar tão a sério. Se você já maratonou as novas aventuras de Lily Collins e se sente ‘órfão’ da série, listamos abaixo 7 produções parecidas na Netflix; confira.

“Mais diversão. Mais moda. E mais desafios. Paris parece cada vez mais aconchegante, mas as consequências de uma noite de paixão podem tirar Emily do eixo rapidinho”, afirma a sinopse da 2ª temporada de Emily em Paris.

A 2ª temporada de Emily em Paris acontece exatamente após os eventos do primeiro ano, com a protagonista ainda confusa por seu affair com Gabriel e sua lealdade a Camille.

Os novos episódios também fazem um ótimo trabalho ao expandir a trama dos personagens coadjuvantes – como Mindy e Gabriel – além de terminar com uma grande reviravolta.

Se você gosta de Emily em Paris por seus belíssimos cenários franceses, Dix Pour Cent é a opção perfeita para assistir em seguida. Assim como a produção de Lily Collins, a série é ambientada na Cidade Luz. Dix Pour Cent se passa em uma conceituada empresa de talentos parisiense, na qual os agentes se desdobram para manter os clientes satisfeitos – tudo isso enquanto lidam com as exigências dos artistas e uma inesperada crise profissional. A divertida comédia também encanta por seus momentos dramáticos e pela participação de alguns dos astros mais famosos do cinema francês.

Criada por Sarah Watson, The Bold Type tem um enredo bastante interessante, com o potencial para conquistar qualquer fã de Emily em Paris. A série acompanha a história de três jovens que precisam descobrir como equilibrar carreira, romance, amizades e vida familiar em Nova York. O trio de protagonistas trabalha em uma conceituada revista feminina, na qual abordam importantes questões sociais e profissionais. The Bold Type conta com 4 temporadas já disponíveis na Netflix, e deve ter seu último ano lançado em breve.

Muita gente gosta de assistir Emily em Paris pelo fato da série não ser exatamente complicada. Não é preciso prestar muita atenção para entender o que acontece, e por isso, a produção é ótima para relaxar a mente. Se esse é o seu caso, Sunset: Milha de Ouro é uma ótima sugestão. O reality show acompanha a rotina, as dinâmicas pessoais e os dramas das agentes de elite do Oppenheim Group, enquanto elas vendem casas luxuosas e mansões milionárias para os ricaços de Los Angeles. A série já tem 4 temporadas na Netflix, e também é encontrada com o título Selling Sunset.

Para quem gosta do clima de “novelão” de Emily em Paris, Jane the Virgin é a sugestão perfeita. Afinal de contas, a série mistura os elementos mais famosos dos folhetins latino-americanos com o clima e estética das produções estadunidenses. Em Jane the Virgin, Gina Rodriguez interpreta a protagonista titular, uma jovem virgem que acaba engravidando por um inusitado erro médico. Com a gestação, Jane Villanueva é obrigada a mudar completamente suas expectativas para o futuro, tudo isso enquanto tenta lidar com sua divertida família e o charmoso pai da criança.

Baseada nos livros de “En Los Zapatos de Valeria”, da autora espanhola Elísabet Benavent, Valéria é outra divertida história protagonizada por mulheres. A trama da série foca na protagonista titular, uma escritora em bloqueio criativo, que sofre com problemas em seu casamento e na vida profissional. Para superar esses problemas, Valéria conta com a ajuda de suas três melhores amigas: Lola, Carmen e Nerea. A série já conta com 2 temporadas na Netflix, e no final de 2021, foi renovada para o terceiro ano.

Além de chamar a atenção dos fãs por sua trama divertida e looks inusitados, Emily em Paris se destaca por suas histórias românticas. Se você curte histórias de amor, outra boa opção na Netflix é Dash & Lily. A série chegou ao catálogo da Netflix em 2020, e garantiu 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Protagonizada por Austin Abrams e Midori Francis, Dash & Lily começa quando o cínico Dash e a otimista Lily trocam mensagens e desafios em um caderno especial. A dinâmica inicia uma caça ao tesouro em diferentes pontos de Nova York, tudo isso em plena véspera de Natal.

Nada melhor do que terminar a lista com outra popular série francesa da Netflix. Amor Ocasional já tem 3 temporadas na plataforma, e conquista fãs no mundo inteiro com sua trama quente e repleta de momentos divertidos. Em Amor Ocasional, a parisiense Elsa sofre para esquecer o ex-namorado e vive um verdadeiro bloqueio em sua vida amorosa. Nesse cenário complicado, suas melhores amigas decidem ajudá-la, contratando em segredo um acompanhante profissional. Mas as coisas não saem como o esperado, e Elsa embarca em uma jornada de autodescobrimento, confusões e muito prazer.