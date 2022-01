A inquietante 4ª temporada de Stranger Things

Há mais de 2 anos, fãs aguardam ansiosamente pelo lançamento da 4ª temporada de Stranger Things. Mas a espera inquietante para o retorno da série da Netflix pode chegar ao fim em breve. A plataforma já confirmou que os novos episódios chegam em 2022, mas afinal, quando? Respondemos abaixo todas essas questões.

A 3ª temporada de Stranger Things chegou ao catálogo da Netflix em julho de 2019. Desde então, fãs criam teorias sobre o que aconteceu com Hopper, Eleven e os outros personagens da série.

Para atiçar a curiosidade dos espectadores, a Netflix divulgou também alguns teasers e trailers, que podem oferecer pistas sobre o retorno da série.

Além da previsão de estreia, confira tudo sobre a trama e o elenco da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix.

Quem volta na 4ª temporada de Stranger Things? Novos personagens na Netflix

Fãs podem aguardar pelo retorno de todo o elenco principal de Stranger Things na nova temporada, inclusive o de David Harbour como Hopper, como foi confirmado pelos teasers da série.

Estão no elenco principal de Stranger Things Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Sadie Sink (Max), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will), Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steven), Charlie Heaton (Jonathan), Winona Ryder (Joyce) e Maya Hawke.

Priah Ferguson (Erica), Cara Buono (Karen) e Brett Gelman (Murray) também retornam nos novos episódios.

A 4ª temporada de Stranger Things terá também reforços de peso no elenco, entre eles Myels Truitt (Raio Negro), Amybeth McNulty (Amy with an E), Regina Ting Chen (Rainha do Sul), Grace Van Dien (Lady Driver), Robert Englund (A Hora do Pesadelo), Tom Wlaschiha (Game of Thrones), Mason Dye (Teen Wolf), Jamie Campbell Bower (Harry Potter), Eduardo Franco (Fora de Série) e Joseph Quinn (Game of Thrones).

De que fala a 4ª temporada de Stranger Things?

Na 4ª temporada de Stranger Things, fãs podem esperar pelas respostas mais aguardadas dos últimos anos: o que aconteceu com Hopper após a destruição do laboratório e se os poderes de Eleven voltarão.

Por sorte, a Netflix já divulgou a sinopse oficial da 4ª temporada, que revela detalhes importantes sobre a trama.

“Não temos boas notícias para o nosso ‘Americano’: ele está aprisionado, longe de casa, no deserto gelado de Kamchatka, onde enfrenta perigos humanos e… outros. Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, um novo horror começa a surgir, algo há muito enterrado, algo que conecta tudo”, afirma a sinopse.

Data de estreia de Stranger Things 4 na Netflix

Até o momento, a Netflix divulgou apenas que Stranger Things retorna com sua nova temporada ainda em 2022.

No entanto, a internet pode ter descoberto uma pista importante. Em um dos teasers, fãs avistaram, por apenas um segundo, o número 805-45-PIZZA.

Em uma postagem do Reddit, fãs revelaram que ao ligar para o número (só funciona em telefones americanos), ouve-se uma “música de aniversário”.

Um dos internautas sugeriu uma referência ao aniversário da série, que foi lançada originalmente em 15 de julho de 2016.

Em 2022, o dia 15 de julho cai em uma sexta-feira, dia que a Netflix costuma lançar as séries mais aguardadas.

Todas as temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.