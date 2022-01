A melhor série de todos os tempos da Netflix

Nos últimos anos, a Netflix vem investindo bilhões de dólares para a produção de conteúdo original, tanto no circuito hollywoodiano quanto em projetos internacionais. Já se sabe que a série sul-coreana Round 6 é a mais popular da plataforma, mas os assinantes também querem saber: qual é a melhor produção original da Netflix?

Para escolher a melhor série original da Netflix, é preciso analisar vários aspectos diferentes. Na maioria das vezes, a plataforma liga apenas para a audiência das produções. Mas na verdade, a opinião da crítica também é extremamente importante.

Séries aclamadas costumam contar com uma boa audiência, recepção calorosa da crítica especializada e sucesso em premiações da indústria do entretenimento.

Todos esses aspectos estão presentes na melhor série de todos os tempos da Netflix. Confira abaixo tudo sobre a produção.

Tudo sobre Olhos que Condenam – A melhor série original da Netflix

De acordo com a análise de sites como IMDB e especialistas, Olhos que Condenam é a melhor série de todos os tempos na Netflix.

Mas na verdade, a produção não é uma série – e sim uma minissérie. Afinal de contas, foi concebida e produzida com apenas uma temporada.

Olhos que Condenam – também encontrada com o título original When They See Us – foi criada, co-escrita e dirigida pela famosa cineasta Ava DuVernay.

Com 4 episódios, a produção chegou ao catálogo da Netflix em 31 de maio de 2019.

A produção retrata o famoso caso real dos Cinco do Central Park – cinco adolescentes negros condenados por um estupro que não cometeram.

Olhos que Condenam reconstitui toda a trajetória de Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise, desde à primeira acusação à absolvição do grupo em 2002 – passando também pelos interrogatórios e pelo acordo de indenização combinado com a prefeitura de Nova York.

A série faz um ótimo trabalho ao abordar o racismo da sociedade americana, a intolerância policial e as maiores falhas do sistema jurídico do país.

É uma história triste, revoltante e completamente real. O alto grau de realismo da série, inclusive, foi um dos aspectos mais elogiados.

“Cinco adolescentes do Harlem vivem um pesadelo depois de serem injustamente acusados de um ataque brutal no Central Park”, afirma a sinopse oficial da série.

O sucesso de Olhos que Condenam

Após seu lançamento, Olhos que Condenam foi aclamada pelo público e pela crítica especializada.

No Rotten Tomatoes, a série conta com 96% de aprovação crítica, com base em mais de 80 resenhas diferentes.

“Ava DuVernay apresenta os terríveis eventos sofridos pelos Cinco do Central Park, e acrescenta um necessário nível de humanidade na história – que desafia os espectadores a reconsiderar o que significa a Justiça nos Estados Unidos”, afirma o consenso da produção.

Além de sua trama chocante, Olhos que Condenam conta com um impressionante elenco de estrelas, formado por Jharrel Jerome, Asante Blackk, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis, Marsha Stephanie Blake e Kylie Bunbury.

Olhos que Condenam também fez muito sucesso com as premiações da indústria. No Emmy, a produção foi indicada a 7 categorias, e venceu em uma: Melhor Ator de Minissérie, com Jharrel Jerome.

Olhos que Condenam está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.