A série de espionagem com atriz de Lista Negra que todos estão vendo na Netflix

Entre as séries de espionagem mais populares do mundo, destaca-se Lista Negra. O que muitos fãs não sabem é que uma das principais atrizes da produção, está em outro projeto do gênero na Netflix. Trata-se de À Tona, série que está fazendo o maior sucesso na plataforma.

Criada por Adam Glass – famoso por séries como Supernatural e Criminal Mind – À Tona é protagonizada por Margarita Levieva, atriz russa conhecida por interpretar Gina Zanetakos em Lista Negra.

A série chegou ao catálogo da Netflix em 28 de janeiro de 2022, e mistura elementos de diversos gêneros em uma história alucinante, também encontrada sob o título original In From The Cold.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de À Tona na Netflix; veja.

Conheça À Tona na Netflix

“Ex-espiã russa, uma mãe solo precisa lidar com a vida em família, habilidades únicas de transformação e uma inimiga traiçoeira”, afirma a sinopse oficial de À Tona na Netflix.

A trama de À Tona começa quando uma série de assassinatos misteriosos acontece na Espanha, e é atribuída a uma notória espiã russa conhecida como A Sussurradora.

Os assassinatos também coincidem com a chegada da protagonista Jenny Franklin e sua filha Rebecca ao país. Jenny acompanha a filha em uma competição mundial de patinação no gelo, e faz de tudo para garantir sua segurança.

Enquanto Jenny passeia pelas ruas de Madri, acaba sequestrada pela CIA. O passado que a jovem tanto tentou esconder, volta para assombrá-la.

Em um intenso interrogatório, Jenny nega ser a Sussurradora, mas sua verdadeira identidade é finalmente exposta quando ela enfrenta os agentes.

Nesse momento, acontece uma grande reviravolta: o Agente Chauncey afirma saber que Jenny não cometeu os assassinatos, mas pede a ajuda da ex-espiã para encontrar o culpado.

Chantageada pela CIA e sem outra opção, Jenny é forçada a participar de missões perigosas para encontrar o verdadeiro assassino – tudo isso sob os mais diversos disfarces.

Além de Margarita Levieva como a protagonista Jenny, o elenco de À Tona conta com vários astros de TV e atores de cinema.

Lydia Fleming (12 Dias de Terror) interpreta Becca, a filha de Jenny que se destaca por suas habilidades de patinação no gelo.

Cillian O’Sullivan, que já contracenou com Margarita Levieva em Lista Negra, é o Agente Chauncey. O ator também é conhecido por interpretar o guerreiro Eirik em Vikings.

O elenco principal de À Tona é completado por Charles Brice como Chris, um hacker que ajuda a CIA em sua investigação.

À Tona já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.