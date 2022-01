A série de suspense com muito drama que todos estão vendo na Netflix

Baseada em um best-seller do escritor Harlan Coben, Fique Comigo estreou recentemente e já faz o maior sucesso na Netflix. A produção britânica mistura elementos dramáticos com um intrigante thriller criminal, que deixa os espectadores com o coração na boca e impressiona por suas inúmeras reviravoltas. Ainda não sabe se deve assistir à série? Explicamos abaixo tudo sobre sua trama e elenco; confira.

“É um prazer embarcar em outra viagem emocionante com Harlan Coben, enquanto mergulhamos em uma nova história sobre pessoas que guardam segredos chocantes de suas famílias e amigos”, afirmou a companhia de produção Red no anúncio da série.

Fique Comigo não é a primeira trama de Harlan Coben a ser adaptada pela Netflix. O icônico escritor de mistério também criou as histórias de sucessos como Safe, The Stranger, The Woods e O Inocente.

O autor fechou um contrato com a Netflix em 2018, no qual confirmou a adaptação de 14 livros como séries e minisséries. Coben serve como produtor-executivo em todos os projetos.

De que fala a trama de Fique Comigo na Netflix?

“O desaparecimento de Carlton Flynn, que acontece 17 anos depois do desaparecimento de Stewart Green, provoca uma reação em cadeia nas vidas das pessoas ligadas a eles”, afirma a sinopse de Fique Comigo na Netflix.

Fique Comigo foca na história de Megan Pierce, uma mãe suburbana que esconde um passado conturbado, enquanto leva a vida dos sonhos com o marido Dave e os três filhos.

O co-protagonista da produção é Michael Broome, um detetive ainda assombrado por um caso não resolvido: o desaparecimento de Stewart Green, um homem pacato que sumiu sem deixar vestígios há mais de 17 anos.

Quando outro homem desaparece em pleno aniversário do sumiço de Stewart, Broome lidera a investigação em um esforço para exorcizar os demônios do passado.

A investigação de Broome expõe feridas antigas da cidade onde a trama é ambientada, e ameaça abalar as estruturas da comunidade e mudar para sempre a rotina dos moradores.

O elenco de Fique Comigo na Netflix

O elenco de Fique Comigo é formado por atores bastante conhecidos pelo público britânico, e a trama da série é ancorada por poderosas performances.

Cush Jumbo (The Good Fight) interpreta Megan Pierce-Shaw, uma mulher que tem a bucólica vida doméstica ameaçada por um segredo do passado.

James Nesbitt (Bloodlands) vive o Detetive Michael Broome, que nunca conseguiu esquecer o misterioso desaparecimento de Stewart Green.

Richard Armitage (O Hobbit) interpreta Ray Levine, um jornalista e fotógrafo que busca pela namorada desaparecida.

Sarah Parish (Os Pilares da Terra) é Lorraine Griggs, uma mulher misteriosa do passado de Megan. A atriz Eddie Izzard (Hannibal) vive Harry Sutton, um influente advogado.

Jo Joyner (EastEnders) é a Detetive Erin Cartwright, parceira de Broome na investigação.

O elenco de Fique Comigo é completado por Youssef Kerkour, Daniel Francis, Andi Osho, Bethany Antonia e Jack Shalloo.

Estreia e trailer de Fique Comigo na Netflix

Fique Comigo chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 31 de dezembro de 2021, ou seja, já está disponível na plataforma.

Veja abaixo o trailer oficial legendado de Fique Comigo na Netflix.