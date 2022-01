A série para assistir na Netflix no lugar de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy, a série médica mais popular de todos os tempos, não está mais disponível na Netflix. Fãs já se sentem órfãos, mas não precisam se desesperar. O catálogo brasileiro da plataforma conta com várias produções com potencial para agradar os fãs do drama médico – e uma delas é da mesma criadora de Grey’s: Bridgerton.

Shonda Rhimes, a criadora de Grey’s Anatomy, assinou contrato com a Netflix para a produção de vários projetos. O primeiro deles foi a série romântica Bridgerton, ambientada no início do século XIX.

Antes do sucesso monumental da produção sul-coreana Round 6, Bridgerton se estabeleceu por vários meses como a série mais popular da história da Netflix.

Embora não se passe em um hospital, Bridgerton tem tudo que os fãs de Grey’s Anatomy mais gostam: drama, romance, cenas quentes e muitas reviravoltas. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco da série.

De que fala a história de Bridgerton?

Bridgerton é baseada na série de livros de Julia Quinn, que fez muito sucesso com fãs de romances de época.

Antes de estrear na Netflix, Bridgerton já está era chamada de “Gossip Girl de época”, além de ser comparada com os dramas de Downton Abbey.

O enredo da série conta a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas que vive em Londres durante o período da Regência.

Para quem não sabe, a Regência é um período ocorrido na Inglaterra no final da Era Georgiana, entre 1795 e 1837.

Essa época é conhecida como um período de grandes avanços, além de tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A trama de Bridgerton na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem busca o amor verdadeiro e um casamento à altura após debutar na sociedade em 1813, apresentada pela Rainha Charlotte.

Enquanto reflete sobre as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Os episódios da série são todos narrados pela própria Lady Whistledown, personagem anônima cuja verdadeira identidade é um dos maiores mistérios de Bridgerton.

Nesse cenário complicado, Daphne vive uma paixão ardente com o sedutor Lord Simon Hastings – relação com o potencial para mudar sua vida para sempre.

O elenco de Bridgerton na Netflix

Bridgerton conta com inúmeros personagens e um elenco extenso à lá outras produções de Shonda Rhimes.

Phoebe Dynevor (Younger) interpreta Daphne Bridgerton, a filha mais velha do clã Bridgerton, protagonista da primeira temporada.

Regé Jean-Page (Roots), que virou uma sensação mundial após o lançamento da série, vive o charmoso Simon Basset, Duque de Hastings.

A icônica atriz Julie Andrews, de filmes como A Noviça Rebelde e O Diário da Princesa, dá voz à divertida Lady Whistledown.

Jonathan Bailey (Broadchurch) é Anthony, o primogênito do Clã Bridgerton, que assume o título de nobreza da família e deve ter um papel mais importante na segunda temporada.

Golda Rosheuvel (Lady Macbeth) interpreta a Rainha Charlotte, a Monarca do Reino Unido, que também se interessa pelas fofocas de Lady Whistledown.

O elenco principal da primeira temporada de Bridgerton é completado por Ruby Barker (Cobra), Sabrina Bartlett (Knightfall), Harriet Cains (In the Flesh), Bessie Carter (Doc Martin), Nicola Coughlan (Derry Girls), Ruth Gemmell (Utopia), Claudia Jessie (Porters), Ben Miller (Death in Paradise), Luke Newton (The Cut), Luke Thompson (In the Club), Polly Walker (Roma) e Adjoa Andoh (The Witcher).

Bridgerton está na Netflix?

A primeira temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix, tendo estreado na plataforma em dezembro de 2020.

Logo após a estreia do primeiro ano, Bridgerton foi renovada até a 4ª temporada.

A 2ª temporada de Bridgerton, que terminou suas gravações em novembro de 2021, está em fase de pós-produção, com estreia marcada para 25 de março.

Grey’s Anatomy deixou o catálogo da Netflix em 1 de janeiro de 2022. As temporadas podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play.

Grey's Anatomy deixou o catálogo da Netflix em 1 de janeiro de 2022. As temporadas podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play.