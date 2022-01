Amado personagem de Bob Esponja é morto de forma violenta em história viral

Uma história viral de Bob Esponja ganhou as redes sociais, tanto que alguns fãs acreditaram que o conto era verdadeiro. Espectadores encontraram papéis de uma investigação sobre a morte do Seu Siriguejo, como traz o The Sun.

Como todos sabem, o personagem é o dono Siri Cascudo, onde o Bob Esponja trabalha. O empresário é conhecido pela ganância, se importando apenas com o dinheiro.

Um documento em PDF compartilhado nas redes sociais afirma que o personagem amado foi assassinado. Essa história tem o nome de O Julgamento de Bob Esponja, indicando o protagonista como suspeito.

Essa prova da justiça dos desenhos descreve que o empresário foi encontrado morto no restaurante. O Seu Siriguejo foi assassinado de forma violenta, com uma espátula de metal cravada nele.

A história viral do Bob Esponja ainda diz que testemunhas colocam Patrick como outro suspeito. Apesar de macabro, o conto foi inventado por fãs e compartilhado nesse PDF nas redes sociais.

Por algumas teorias sombrias sobre o desenho, muitos fãs gostaram e compraram a ideia desse caso sobre o julgamento de Bob Esponja e a morte do Seu Siriguejo.

Verdade sobre esposa de Lula Molusco é revelada

Mesmo que Bob Esponja seja um desenho voltado para crianças, não está protegido de todos os tipos de teorias, que muitas vezes não fazem muito sentido, como uma que diz que a razão pela qual Lula Molusco está sempre zangado é que ele sente falta de sua esposa. Aqui está a verdade sobre essa teoria, de acordo com o Screen Rant.

Uma popular teoria dos fãs de Bob Esponja indica que Lula Molusco já foi casado, mas sua esposa o deixou e sua vida não foi a mesma desde então.

A teoria se tornou viral na Internet. Ela explica que Lula Molusco nem sempre foi rabugento, mas os fracassos em sua vida amorosa o levaram a ser um personagem pessimista.

A teoria acrescenta que, durante os tempos difíceis, ninguém o ouvia, exceto Bob Esponja, então o famoso personagem é o único que está totalmente ciente do que Lula Molusco passou, se importando de verdade com ele.

A razão pela qual o desenho animado nunca abordou esse ponto seria porque era “muito sombrio”, então Lula Molusco está sempre triste e mal-humorado porque ele quer sua esposa de volta em sua vida.

Apesar de ser uma teoria que vem ganhando popularidade, a verdade é que não existe uma base para ela, já que o desenho animado nunca mencionou ou mesmo indicou que Lula Molusco era casado. É comum que teorias surjam do nada na Internet, mas algumas realmente parecem não ter nenhum fundamento.

No Brasil, Bob Esponja está disponível na Netflix.