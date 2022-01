Apenas com trailer, fãs comparam nova série da Netflix com Round 6

Como mostrado antes, All of Us Are Dead parece ser uma sugestão interessante na Netflix para quem gosta de The Walking Dead. Mas, pelo trailer os internautas estão comparando essa nova produção com Round 6 (Squid Game).

A série que chega em 28 de janeiro acompanha o início de um apocalipse zumbi dentro de uma escola. A trama claramente vira de sobrevivência para esses alunos.

O trailer revelado pela Netflix conta com cenas violentas e muito sangue. Com o adicional que a série é da Coreia do Sul, internautas preferiram a comparação com Round 6 sobre o sucesso que o projeto ter.

Por mais que a trama de All of Us Are Dead envolva zumbis, parece que os espectadores da Netflix se focaram em toda brutalidade que a história pode ter – bem como aconteceu com Round 6.

Muitos estão apostando em quebras de recorde para esse novo seriado.

“All of Us Are Dead vai ser grande após Round 6. Séries sul-coreanas estão mostrando o caminho”, publicou um.

“All of Us Are Dead é o próximo grande sucesso após Round 6. Eu avisei. Se conseguir toda atenção, quero os créditos”, destacou mais um.

Confira abaixo o trailer de All of Us Are Dead e as reações dos espectadores com a comparação com Round 6.

All of Us Are Dead deve conquistar fãs de Round 6 e The Walking Dead

A história fica bem colocada no trailer. O apocalipse zumbi começa a partir de um vírus dentro de uma escola na Coreia do Sul. Um estudante até diz que é como Invasão Zumbi, o famoso filme do país.

O começo do apocalipse, assim, é de estudantes tentando sobreviver a ele. Ao mesmo tempo, o governo local parece tentar evitar que o vírus se espalhe.

All of Us Are Dead promete um terror violento com muita ação. Além disso, deve mudar a percepção sobre os zumbis, já que o trailer indica que as criaturas sentem “medo extremo” e “só atacam por sobrevivência”.

Ao contrário de The Walking Dead, a nova série da Netflix já explica a origem do vírus e dá um motivo para que o banho de sangue aconteça.

O elenco traz atores mais jovens da Coreia do Sul. Alguns deles são Yoon Chan-young, de Nobody Knows; Park Ji‑hoo, de Casa do Beija-Flor; Victoria Grace, de Superstore; Darren Keilan, que estará em Bullet Train; e Lisa Yamada, de Little Aires Everywhere.

A nova série da Netflix é baseada no webtoon Now at Your School, de Joo Dong-Geun. A direção fica com J.Q. Lee e Kim Nam-Soo.

“Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis”, afirma a sinopse da série da Netflix.

All of Us Are Dead, inclusive, já tem data de estreia confirmada na Netflix. O seriado, que deve agradar os fãs de The Walking Dead e Round 6, chega em 28 de janeiro.