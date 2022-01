Após Grey’s Anatomy, Station 19 tem futuro definido

Depois da renovação de Grey’s Anatomy, a ABC confirmou que Station 19 também terá uma nova temporada, de acordo com o Deadline.

Krista Vernoff continuará como a produtora de Station 19 em sua sexta temporada, sendo também a principal supervisora de Grey’s Anatomy.

“É um privilégio contar histórias de nossos heroicos socorristas, que em nosso seriado e na vida real colocam suas vidas em risco todos os dias para nos manter seguros”, disse Krista Vernoff em um comunicado oficial.

“Sou muito grata à Disney e à ABC pela confirmação antecipada da sexta temporada de Station 19!”

“É uma celebração ao incrível trabalho da nossa equipe, bem como à dedicação de nossos fãs leais, que nos acompanham todas as semanas.”

Station 19 é do mesmo universo de Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A décima oitava temporada de Grey’s Anatomy está nos Estados Unidos. No Brasil, os novos episódios chegam em 25 de janeiro de 2022.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.