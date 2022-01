Após noivado turbulento, estrelas de A Grande Família do Alasca se casam

O Discovery revelou nas redes sociais que estrelas de A Grande Família do Alasca estão oficialmente casadas. A emissora divulgou imagens do casório entre Bear Brown e Raiven Adams.

Como os fãs acompanharam no reality show, Bear e Raiven tiveram um noivado turbulento. Após uma separação e a descoberta de que o filho River estava a caminho, os dois voltaram a ficar juntos e agora casaram, com a presença de toda família.

“É realmente bom me sentir um homem casado. Eu amo Raiven há um bom tempo e é uma honra poder chama-la de esposa. Ela é a mulher mais linda que já conheci e ainda me deixa sem ar”, declarou Bear.

O famoso pelo reality show ainda lamentou como gostaria que o pai, Billy, estivesse presente. O grande astro de A Grande Família do Alasca morreu em fevereiro de 2021.

“Eu apenas gostaria que o papai estivesse conosco, mas sei que ele está olhando de um ótimo lugar”, completou Bear.

Bear e Raiven começaram a namorar em 2018 e ficaram noivos em 2019. Apenas duas semanas depois do noivado, se separaram. Não demorou muito e Raiven descobriu que estava grávida, o que fez com que os dois tentassem novamente – River já está com um ano e o casal parece bastante feliz.

Confira abaixo a publicação do Discovery.

Como A Grande Família do Alasca lidou com a morte de Billy

Fãs ao redor do mundo foram cativados por Billy de A Grande Família do Alasca. O patriarca da família faleceu aos 68 anos em fevereiro de 2021. O filho dele, Bear, falou sobre como a família está lidando com essa perda.

O famoso conversou com a EW, revelando o luto da família e como ele se sente grato por compartilhar isso com o mundo. Além disso, ele falou sobre como todos mantém a memória de Billy viva.

“Foi difícil para mim. Para todos nós, na verdade, porque o falecimento do papai foi bem inesperado. Todos os que cruzei na estrada ou me viram em uma loja me deram condolências e disseram o quanto lamentavam. Isso é uma coisa que tento manter em mente, que o mundo inteiro – todo mundo que assistiu a um episódio, pelo menos – amou e definitivamente sente falta do meu pai”.

“E é difícil. Tenho tentado me manter o mais forte que posso para minha família e para o público. Mamãe realmente tem sido uma rocha – ela tem sido a mais forte, para ser honesto. Eu desabei algumas vezes em lágrimas e outras coisas”, continuou Bear Brown.

Bear também disse sobre como os membros da família, retratada em A Grande Família do Alasca, apoiaram-se uns nos outros para superar esse momento difícil.

“É um pouco mais fácil por ter outras pessoas em quem se apoiar. Às vezes eles se apoiam em você, e outras vezes você se apoia neles. Rain está realmente focada na mineração de ouro ao redor da fazenda. Essa foi uma das últimas coisas que ela e papai conversaram, e Rain realmente se interessou por isso.

“Na verdade, acho que ela está com a febre do ouro, mas isso foi uma coisa que a ajudou no processo de luto – obter o máximo de ouro que pudesse, tentar cumprir o que papai e ela haviam conversado. Sempre tento ser o mais solidário que posso. É definitivamente a coisa mais difícil pela qual minha família já passou, mas foi mais fácil ter outros membros da matilha para se apoiar com certeza”.

Os episódios de A Grande Família do Alasca podem ser assistidos no Discovery e no Discovery+.