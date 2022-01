Após Outlander, atriz será personagem no universo Marvel

O especial de Halloween da Marvel no Disney+ encontrou uma nova estrela. Laura Donnelly, conhecida por Outlander, entra para história sobre o Lobisomen da Noite, que faz parte do MCU.

Em Outlander, a atriz ficou conhecida por ser Janet ‘Jenny’ Fraser Murray. A participação no amado drama aconteceu entre 2014 e 2017.

O Deadline revelou a entrada de Laura Donnelly no especial da Marvel. Por enquanto, o papel dela ainda não foi revelado dentro do MCU.

Uma especulação é de que a atriz de Outlander se torne Nine Price, a Vampira – não a dos X-Men. Essa personagem é sobrinha de Jack Russell, o Lobisomen da Noite.

A atriz de Outlander ainda não se pronuncia sobre o papel na Marvel.

Especial de Halloween da Marvel tem Gael Garcia Bernal

Gael Garcia Bernal vai protagonizar o especial de Halloween da Marvel no Disney+, que é focado em um lobisomem.

A produção do especial começa no início de 2022, conforme o The Wrap. Detalhes sobre a produção estão sendo mantidos em segredo. Mas, como citado, sabe-se que o especial vai adaptar Lobisomem da Noite.

Na Marvel dois personagens já foram o Lobisomem da Noite, Jack Russell e o mexicano Jake Gomez.

Vale apontar que em Lobisomem da Noite ocorreu a primeira aparição do Cavaleiro da Lua, personagem que vai ganhar a própria série no Disney+, estrelada por Oscar Isaac.

Com isso, pode ser que vejamos o herói sendo introduzido nesse especial de Halloween, mas novamente, trata-se apenas de especulação.

Gael García Bernal conta com inúmeros sucessos na carreira, incluindo Diários de Motocicleta, Amores Brutos, Babel, Tempo, dentre outros.

Lobisomen da Noite ainda não tem previsão de estreia no Disney+.

