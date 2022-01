Após Ozark, atriz volta irreconhecível em série de Shonda Rhimes na Netflix

Um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022 é a série Inventando Anna, produzida por Shonda Rhimes e baseada em uma intrigante e surpreendente história real. A produção é protagonizada por Julia Garner, a Ruth de Ozark – e no primeiro trailer, a atriz aparece irreconhecível como a golpista Anna Delvey.

Fãs estão ansiosos para saber como a criadora de Grey’s Anatomy vai adaptar um crime da vida real, misturando os interessantes fatos publicados no artigo “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (Como Anna Delvey Enganou os Festeiros de Nova York) com o estilo inconfundível da produtora americana.

“Uma jornalista investiga o caso de Anna Delvey, a lendária falsa herdeira que roubou os corações – e muito dinheiro – da alta sociedade de Nova York”, afirma a sinopse oficial da produção.

O site da revista People revelou tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre Julia Garner, a carreira da atriz e sua performance em Inventando Anna.

Julia Garner em Ozark, Inventando Anna e outros projetos da Netflix

Julia Garner se prepara para dominar a Netflix – uma série por vez. A atriz conta com papéis aclamados em diversas produções da plataforma, e tem tudo para ficar ainda mais famosa com Inventando Anna.

Nos últimos anos, a atriz recebeu aclamação crítica por seu papel como Ruth Langmore na série Ozark, na qual contracena com Jason Bateman e Laura Linney.

Atualmente com 27 anos, Julia revelou, em uma entrevista ao site BUILD, que se interessou pela carreira artística para diminuir sua grande timidez.

Pouco depois de estudar cinema, a atriz foi escalada no drama Martha Marcy May Marlene, filme que marca seu primeiro projeto nos cinemas.

No elogiado longa, Julia Garner contracena com Elizabeth Olsen (WandaVision) e Sarah Paulson (American Horror Story).

Desde então, a atriz atuou também em filmes como o drama teen As Vantagens de Ser Invisível e o terror Somos o Que Somos – além das séries The Americans e Dirty Johns.

Elogiada por diversas performances, Julia Garner recebeu seu primeiro Emmy em 2019, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. No ano seguinte, ela foi indicada novamente, e mais uma vez, levou a estatueta para casa.

Mas e na vida pessoal? Julia Garner é casada com Mark Foster, o vocalista da banda Foster the People – famosa por hits como ‘Pumped Up Kicks’ e ‘Helena Beat’. Os dois trocaram alianças em 2019.

Em uma entrevista à revista Town and Country, Julia Garner revelou que visitou Anna Delvey na prisão durante sua preparação para o papel em Inventando Anna.

“Na verdade, ela é uma pessoa super doce. E também é extremamente charmosa e gentil. Mas a voz dela fica bem menos suave quando quer alguma coisa”, comentou a atriz.

Inventando Anna, com Julia Garner, estreia na Netflix ainda em 2022. Veja abaixo o trailer da série.