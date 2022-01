Após primeiras reações, Netflix pode ter definido futuro de Rebelde

As primeiras reações do público da Netflix com a nova versão de Rebelde são as melhores. Até por isso, um rumor é de que a plataforma estaria pensando em dar um plano a longo prazo para série.

Inicialmente, existe o rumor de que a segunda temporada de Rebelde está até mesmo pronta. O que aumentou essa informação é o fato do primeiro ano ter uma cena pós-créditos (não daremos spoilers aqui).

Agora, o The Things trouxe uma outra possível situação sobre Rebelde. O site diz que pelas reações positivas, a Netflix pode estar planejando uma história de três partes para a nova versão da novela.

Dessa forma, Rebelde ganharia uma renovação dupla, que também seria definitiva para o revival da novela. Apesar do rumor, a Netflix e a produção da série da franquia não confirmam nada.

Os fãs, enquanto isso, apenas celebram nas redes sociais. Confira abaixo algumas das reações positivas dos espectadores sobre a Rebelde da Netflix.

Mais sobre a versão da Netflix para Rebelde

“No colégio, começa o novo ano escolar, mas uma sociedade secreta ameaça os sonhos musicais dos alunos”, afirma a sinopse oficial de Rebelde na Netflix.

A trama da novela é um reboot da produção original, não uma continuação direta da história de Mia, Roberta, Lupita, Giovanni, Miguel e Diego.

Na nova Rebelde, fãs podem acompanhar a rotina de uma nova geração de alunos na escola Elite Way, que também foi o cenário da série da Televisa.

Como a sinopse já indica, a nova história traz muitas semelhanças com o enredo original – como a presença de uma seita secreta que ameaça os novos estudantes.

Estão no elenco de Rebelde os atores Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Estebán), Andrea Chaparro (MJ), Jerónimo Cantillo (Dixon), Franco Masini (Luka), Lizeth Selente (Andi), Alejandro Puentes (Sebastián) e Leonardo de Lozanne (Marcelo).

Estefanía Villarreal, a intérprete de Celina no Rebelde original, reprisa sua performance, dessa vez como diretora do Elite Way.

Giovanna Grigio, atriz brasileira famosa por performances em Chiquititas, Malhação e As Five, interpreta Emilia.

Rebelde está com a primeira temporada disponível na Netflix.