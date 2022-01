Após sumir em Hollywood, ator retorna para atuação em Cobra Kai

Cobra Kai traz personagens importantes da saga original de Karatê Kid. Um deles é Terry Silver, o vilão interpretado por Thomas Ian Griffith no terceiro filme da franquia. Os novos episódios da quarta temporada marcam o retorno do ator ao estrelato após um hiato de quase 15 anos.

As cenas de luta estão no centro da trama de Cobra Kai, afinal de contas, a série é uma continuação de Karatê Kid. No derivado, Ralph Macchio e William Zabka reprisam seus papéis na franquia. Os épicos adversários retornam para o dojo, trinta anos depois dos eventos do torneio de 1984.

Johnny Lawrence (Zabka) busca por redenção ao reabrir o famoso dojo, reacendendo a rivalidade com Daniel LaRusso (Macchio), que luta pela manutenção do equilíbrio em sua vida sem a ajuda do mentor, Sr. Miyagi.

O retorno de Terry Silver na 4ª temporada de Cobra Kai já era teorizado por fãs há um bom tempo, e foi confirmado pela Netflix em maio de 2021.

Tudo sobre o retorno de Terry Silver em Cobra Kai

Para quem não se lembra, Terry Silver é o principal antagonista do terceiro filme da franquia, lançado originalmente em 1989.

O personagem força Daniel a participar do All-Valley Karate Tournament contra sua vontade, tudo para aumentar a fama do dojo Cobra Kai.

Silver também é um amálgama perfeito dos vilões dos anos 80: capitão de forças especiais, mestre em karatê, orgulhoso portador de um rabo de cavalo, empreendedor de lixo tóxico e explorador de países periféricos.

Entre o início dos anos 90 e a virada do milênio, Thomas Ian Griffith também atuou em sucessos como Crackerjack e Vampiros de John Carpenter, além de participar de um dos clipes mais famosos da cantora country Reba McEntire.

O projeto mais recente de Thomas Ian Griffith nos cinemas foi o filme A Maldição do Pirata, uma produção de baixo orçamento na qual o ator interpretou o Capitão Jeffery Thorpe.

Na TV, o Terry Silver de Karatê Kid atuou pela última vez em um episódio da série procedural Arquivo Morto, em 2006.

Entre 2013 e 2017, Thomas Ian Griffith trocou o estrelato pelos trabalhos por trás das câmeras.

Durante todo esse período, o ator trabalhou como roteirista, editor de roteiro e co-produtor na série sobrenatural Grimm.

O retorno de Thomas Ian Griffith como Terry Silver em Cobra Kai foi noticiado originalmente pelo site Deadline.

“Desde o início da série, temos arquitetado cuidadosamente o momento certo para trazer de volta o co-fundador do Cobra Kai, Terry Silver, de volta ao nosso universo. Esse momento é agora. Mal podemos esperar pelo majestoso retorno de Thomas Ian Griffith à franquia”, afirmaram os produtores Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg em uma nota conjunta.

A 4ª temporada de Cobra Kai está na Netflix; veja abaixo o trailer.